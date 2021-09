Keir Starmer news: le parti travailliste admet qu’il soutient «l’impôt sur la fortune» pour payer les soins sociaux | Politique | Nouvelles

Mercredi soir, le Parti travailliste a voté contre le projet du Premier ministre Boris Johnson d’augmenter l’assurance nationale de 1,25 point de pourcentage afin de lever des milliards de livres de financement supplémentaire pour le NHS et, éventuellement, les soins sociaux. Selon le plan du gouvernement conservateur, le NHS recevra la majeure partie des 36 milliards de livres sterling levés au cours des trois premières années, dont 5,4 milliards de livres sterling pour les soins sociaux en Angleterre. Sir Keir Starmer a fustigé les conservateurs lors des questions du Premier ministre (PMQ) à la Chambre des communes à propos de cette décision, puis a fustigé le gouvernement pour avoir voté en faveur d’une augmentation de NI afin d’augmenter le financement des soins sociaux.

Mais il a été attaqué de toutes parts, y compris son propre secrétaire à la Santé de l’ombre, Andy Burnham, car il n’a pas encore présenté son propre plan de réforme des soins sociaux.

Le leader travailliste a maintenant déclaré qu’une “gamme d’options” devait être explorée, et lorsqu’il a été poussé à confirmer comment il augmenterait le financement des soins sociaux, a déclaré à Beth Rigby, rédactrice politique de Sky: Je ne me tournerais pas vers les travailleurs.

“Je dirais que ceux qui ont les épaules les plus larges devraient payer – cela signifie que ceux qui gagnent leur argent autrement que par le travail devraient payer leur propre part.

“Les personnes qui gagnent leur argent grâce à des propriétés, des dividendes, des actions, des actions – devraient être examinées.

“Nous devons examiner une gamme d’options – cela inclut la façon dont les gens gagnent leur argent.

“Nous devrions examiner tout cela. Ceux qui ont des épaules plus larges devraient payer leur juste part.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’agirait d’un impôt sur la fortune, il a confirmé : « Oui, toutes ces options sont un impôt sur la fortune, au sens le plus large du terme, et nous devrions l’examiner. »

Sir Keir a ajouté qu’il serait injuste qu’un propriétaire possédant de nombreuses propriétés ne paie pas pour une augmentation de NI alors que ses locataires le feraient.

Le maire du Grand Manchester, M. Burnham, avait précédemment averti que le leader travailliste devait proposer un plan de protection sociale d’ici le début de la conférence annuelle du parti travailliste le 25 septembre à Brighton.

Ce sera la première conférence en personne de Sir Keir en tant que leader, et il a déclaré: “J’ai hâte d’être parmi des milliers de membres et de partisans travaillistes et d’avoir ma première chance en tant que leader travailliste, de m’adresser à eux et de leur dire ce que le à quoi ressemble l’avenir et comment nous allons le construire ensemble.”

Mais il n’a toujours pas fourni une ventilation complète du fonctionnement de sa proposition de protection sociale, affirmant seulement que son approche serait “préventive”.

Le leader travailliste a poursuivi : “J’introduirais un principe de prévention pour intervenir plus tôt, avec des actes de soutiens avant que les personnes aient besoin de soins.

“Je vais introduire une approche à domicile d’abord en mettant un soutien pour eux et ceux qui s’occupent d’eux, et un forfait pour ceux qui travaillent dans le secteur des soins sociaux afin qu’ils soient correctement évalués et payés.”

M. Burnham avait précédemment averti que les travaillistes n’avaient pas de temps à perdre pour proposer une alternative au plan du Premier ministre en matière de protection sociale.

Écrivant pour l’Evening Standard, il a fustigé le plan mais a ajouté qu’il ne suffisait pas que son parti se contente de critiquer et que des alternatives devaient être produites.

Il a écrit : « Mon conseil à mon parti serait de ne pas attendre trop longtemps avant d’en présenter un.

“La critique du plan conservateur à elle seule ne passera pas à moins que nous ne disions ce que nous ferions.”

Mercredi, Sir Keir Starmer a déclaré aux députés lors des PMQ: “Son plan (de Boris Johnson) est d’imposer des impôts injustes aux travailleurs, mon plan est de faire en sorte que ceux qui ont les épaules les plus larges paient leur juste part.

“La vérité est que ses plans ne font pas ce qu’il prétend.

“Les gens devront toujours faire face à des factures énormes, de nombreux propriétaires devront vendre leur maison, il ne le nie pas alors qu’il aurait pu le faire.”