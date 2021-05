Keir Starmer news: Les travaillistes en crise alors que les initiés avertissent «Angela est tellement plus puissante» | Politique | Nouvelles

À la suite de la terrible campagne électorale locale du Labour, les alliés de l’ancienne chef adjointe Angela Rayner ont averti qu’elle avait beaucoup plus de pouvoir qu’auparavant. Désormais chancelier fantôme du duché de Lancaster, vice-premier ministre et secrétaire fantôme pour l’avenir du travail, les alliés de Mme Rayner ont révélé qu’un défi de leadership aurait facilement pu être monté contre le dirigeant travailliste. Au milieu du remaniement et de la crise au sein de l’opposition, des initiés au sein du parti ont affirmé que Mme Rayner avait été retenue par le dirigeant travailliste.

Les initiés travaillistes pensent que Mme Rayner pourrait être la personne qui peut reconquérir des sièges clés dans les anciens foyers travaillistes qui sont passés aux conservateurs depuis le référendum sur le Brexit.

Un allié a déclaré au Times: “Elle est sortie de cette situation tellement plus puissante après un an de retenue.

“Vendredi, Keir n’a pas pu répondre à une question simple sur la vision du Labour, sur notre offre et sur la manière dont nous allons reconquérir les électeurs dans nos sièges centraux.

“Angela peut répondre à cette question.”

L’ancienne dirigeante adjointe et Sir Keir ont tenu des pourparlers de crise au cours du week-end où ils ont discuté de sa nouvelle position et retardé un remaniement prévu jusqu’à dimanche soir.

On pense que Sir Keir avait tenté de limoger son adjoint avant de tenir des pourparlers de crise ce week-end.

Bien que les pourparlers aient empêché une scission travailliste, des initiés ont admis que Mme Rayner avait suffisamment de soutien pour défier le dirigeant actuel.

L’allié a ajouté: «Il y avait beaucoup de gens qui l’encourageaient à courir et disaient qu’ils la soutiendraient.

«On a le sentiment qu’elle se rangeait tout à fait du côté des syndicats pour signaler qu’elle allait suivre leur ligne.

«Ils sont plus intéressés à se positionner auprès des syndicats et des membres.

«Ils se mettent fondamentalement devant le parti et le pays.

“Rayner dispose désormais d’une plate-forme d’élaboration de politiques très solide qui lui donne la chance de prêcher aux membres.”

En raison du résultat des élections au conseil local, qui a vu les travaillistes perdre plusieurs sièges au conseil et Hartlepool, Sir Keir a appelé à un remaniement du parti.

En plus de changer Mme Rayner, Rachel Reeves a été nommée chancelière fantôme en remplacement d’Anneliese Dodds.

Mme Dodds a été transférée à la présidence du parti à la place de Mme Rayner, tandis que Nick Brown, membre de longue date, a été démis de ses fonctions de whip en chef.

Sir Alan Campbell assumera désormais le rôle de whip en chef tandis que Valeri Vaz a également été limogé en tant que chef fantôme de la Chambre des communes.