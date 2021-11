Keir Starmer news : l’ex-star de l’UB40 déplore son incapacité à se « connecter » au travail | Politique | Nouvelles

Matt Hoy, qui a chanté avec le groupe pendant 12 ans avant de partir plus tôt cette année, a critiqué le poste de Premier ministre du parti travailliste et a déclaré que les choses allaient mieux sous Jeremy Corbyn. S’adressant à Express.co.uk alors qu’il fait la promotion de son dernier album Strong, il a déclaré: «Je ne pense pas que les gens de la classe ouvrière se connectent avec lui parce qu’il s’intitule un monsieur.

«Pour être le leader travailliste, il doit faire partie du peuple, l’un de nous, quelqu’un avec qui nous pouvons nous identifier.

«Jeremy Corbyn était l’une de ces personnes. Mais Keir Starmer me semble être un conservateur.

« C’est un monsieur et il n’est pas accessible.

« Il n’attaque le Parti conservateur que lorsqu’il pense avoir besoin d’un regain de popularité.

« Je ne pense pas que je voterai à nouveau pour les conservateurs ou le parti travailliste.

« Au cours des 18 derniers mois, j’ai regardé les choses et j’ai pensé que j’avais des pensées conservatrices et que je ne suis pas un conservateur.

«J’étais plus Corbyn parce qu’il était plus pour les gens.

« C’est la seule chose qui me tient à coeur.

« Vous ne pouvez pas avoir un parti travailliste qui a un chef qui est un monsieur. Il y a trop de conflits d’intérêts.

Et bien qu’il ait connu une carrière réussie en tant que musicien, M. Hoy a insisté sur le fait qu’il n’avait pas oublié ses racines ouvrières.

« Je ne changerai jamais », a-t-il déclaré.

« J’ai grandi dans une cité à Bournville.

«Ma mère a occupé des emplois de nettoyage juste pour m’aider.

« Je ne pense pas que je changerai un jour parce que tout est une question de combat. »

Strong a été publié indépendamment et est disponible via Spotify, Apple Music et sur le site Web de M. Hoy.