Keir Starmer perd son sang-froid alors que Desmond Swayne se lance dans une attaque brutale contre le leader travailliste | Politique | Nouvelles

Sir Keir Starmer a furieusement riposté à Sir Desmond après que le député conservateur a suggéré que le leader travailliste chercherait à rejoindre des groupes de type taliban si le gouvernement britannique était renversé. Les commentaires ont déclenché une réaction immédiate de la Chambre des communes, des membres criant « honte » et « honte » au député conservateur. Sir Desmond a dit : « Si le gouvernement de ce royaume était renversé par un régime méchant et brutal.

« Je suppose qu’il voudrait un rôle de premier plan dans la résistance. Il ne ferait pas la queue à l’aéroport, n’est-ce pas ?

Sir Keir a répondu glacialement: “Quand j’étais directeur des poursuites pénales, certains de mes procureurs en Afghanistan, en danger énorme, travaillaient sur la lutte contre le terrorisme avec d’autres âmes courageuses là-bas.

“Donc je ne prendrai pas ça de lui ou de quelqu’un d’autre.”

Il a poursuivi : « Une fois ces défis immédiats relevés, nous sommes confrontés à un avenir incertain et difficile.

Le leader travailliste a déclaré à la Chambre des communes : « Cela devrait nous inquiéter tous que le jugement du Premier ministre sur l’Afghanistan ait été épouvantable.

“Personne ne croit que la Grande-Bretagne et nos alliés auraient pu rester en Afghanistan indéfiniment ou que la Grande-Bretagne aurait pu se battre seule.

« Les dirigeants de l’OTAN ont été placés dans une position difficile après que le président Trump a convenu avec les talibans que toutes les forces américaines se retireraient d’ici mai 2021. Mais cet accord a été conclu en février 2020, il y a 18 mois.

« Nous avons eu 18 mois pour nous préparer et prévoir les conséquences de ce qui a suivi, pour planifier et préparer la réinstallation des réfugiés et de ceux qui nous ont soutenus, pour soutenir le gouvernement afghan dans la gestion du retrait, pour assurer la pression internationale et régionale. sur les talibans et le soutien au gouvernement afghan.”

Le Premier ministre Johnson a exclu toute reprise de l’action militaire dans le pays et a plutôt appelé les Nations Unies à mener un effort humanitaire.

Les talibans ont déclaré qu’ils voulaient la paix, ne se vengeraient pas de vieux ennemis et respecteraient les droits des femmes dans le cadre de la loi islamique.

Mais des milliers d’Afghans, dont beaucoup ont aidé les forces étrangères, veulent désespérément partir.

Johnson a déclaré: “Nous jugerons ce régime sur la base des choix qu’il fait, et sur ses actions plutôt que sur ses paroles, sur son attitude envers le terrorisme, le crime et les stupéfiants, ainsi que l’accès humanitaire et les droits des filles à recevoir une éducation.

“Peu importe la gravité des leçons du passé, l’avenir n’est pas encore écrit. Et à son tournant sombre, nous devons aider le peuple afghan à choisir le meilleur de tous ses avenirs possibles.”