Keir Starmer pourrait SUPPRIMER le rôle de Rayner – Un leader accusé de complot « brutal » | Royaume-Uni | Nouvelles

Un haut responsable du parti a révélé que l’équipe de Sir Keir avait déjà discuté de l’abandon de ce rôle lors d’une réunion avec le leader travailliste plus tôt cette année. Tel est l’état des choses entre Sir Keir, 59 ans, et certains hauts fonctionnaires, l’initié a affirmé que la destitution de Mme Rayner était une « insulte à la démocratie ». Le principal député de gauche a également affirmé que le complot « brutal » montrait que Sir Keir était intimidé par Mme Rayner, 41 ans, qui a servi dans le cabinet fantôme de Jeremy Corbyn.

L’initié a déclaré au Mail on Sunday: « Parler même de se débarrasser du poste de son adjoint est un outrage et une insulte à la démocratie du parti. »

Comme Mme Rayner a été élue à son poste, toute initiative visant à abolir le rôle devrait être soutenue lors de la conférence du parti.

Bien que la suppression de ce rôle nécessite le soutien des syndicats, ce n’est que le dernier d’une relation houleuse entre les deux hauts responsables travaillistes.

Selon le Sunday Times, l’assistant clé de Mme Rayner a été suspendu.

Jack McKenna, chef de la communication du chef adjoint, aurait été suspendu de ses fonctions vendredi et placé sous enquête par le Parti travailliste.

Signe de la relation apparente entre les deux, Mme Rayner n’était pas au courant de la suspension de son assistant clé.

M. McKenna ferait l’objet d’une enquête au milieu d’allégations de violation de données personnelles.

La violation de données fait référence à un tweet qui a depuis été supprimé par un journaliste.

À la suite des entretiens, Mme Rayner a reçu un dossier plus solide et a été nommée premier secrétaire d’État fantôme, chef adjoint, ministre fantôme du Cabinet Office, chancelier fantôme du duché de Lancaster et secrétaire d’État fantôme pour l’avenir du travail.

La semaine dernière, Sir Keir a procédé à un remaniement et n’a pas informé son adjoint des détails.

En effet, Mme Rayner n’a été informée du remaniement qu’une heure avant qu’elle ne doive prononcer un discours pour le groupe de réflexion de l’Institute of Government.

Un porte-parole de Mme Rayner a déclaré: « Je crois comprendre que Keir et Angela ont eu une courte conversation entre sa tournée médiatique et son discours.

« Elle n’était pas au courant des détails du remaniement et elle n’a pas été consultée sur le remaniement comme elle l’a dit elle-même. »

La porte-parole de Sir Keir a démenti l’histoire du Mail.

Une porte-parole du leader travailliste a déclaré à Express.co.uk: « Il n’y a pas eu de discussions ou de plans, ni de tels plans, pour apporter ces changements. »