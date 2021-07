Keir Starmer prendra l’assaut une fois que le Brexit et les « bagages » de Corbyn auront été oubliés, selon un groupe de réflexion | Politique | Nouvelles

Le secrétaire général de la Fabian Society, Andrew Harrop, s’est entretenu avec Express.co.uk et pense que Sir Keir Starmer pourrait mener les travaillistes à une victoire aux élections générales une fois que le “bagage” du Brexit et de Jeremy Corbyn sera oublié. M. Harrop explique que les problèmes traditionnels du travail sont noyés par ces grands événements politiques qui, selon lui, ont ralenti le succès du travail. Le leader du groupe de réflexion pense que beaucoup considèrent Sir Keir Starmer comme un “homme compétent et décent” qui pourrait devenir un jour Premier ministre mais qui est freiné par Corbyn et le Brexit.

S’adressant à Express.co.uk, on a demandé à M. Harrop quelle était, selon lui, la raison pour laquelle les électeurs tournaient le dos au parti.

Le sondage Politico des sondages a placé les travaillistes à huit points derrière les conservateurs à 42 à 34% le 9 juillet.

Le parti travailliste a également subi une énorme perte aux élections générales de 2019, qui a vu le parti perdre 40 sièges et un large vote.

M. Harrop a répondu : « Premièrement, la direction de Jeremy Corbyn.

«Jeremy Corbyn était très populaire auprès de certaines personnes qui étaient vraiment énergisées et inspirées pour entrer en politique.

«Mais plus de gens ont été rebutés du Parti travailliste par Jeremy Corbyn et ne pouvaient tout simplement pas vraiment le voir comme un Premier ministre potentiel.

«Il faut du temps pour passer à autre chose, donc même si la plupart des gens regardent Keir Starmer et voient un homme très compétent et décent, ils peuvent imaginer être Premier ministre.

“Il vient avec beaucoup de bagages et cela ne prendra que du temps pour s’estomper.

“Et l’autre gros bagage est le référendum sur le Brexit qui a divisé la politique britannique d’une manière inédite.

“Poursuivant en partie certaines de ces tendances du Labour s’éloignant des communautés de la classe ouvrière en dehors des grandes villes.

“Mais cela a vraiment accéléré ce processus.

“Les travaillistes ont eu beaucoup de mal au cours des cinq dernières années à attirer les gens des deux côtés du Brexit, divisés par ceux qui ont voté pour partir et rester.

“Et l’espoir du parti est que cela changera progressivement avec le temps, car le Brexit est quelque chose que nous regardons dans le rétroviseur plutôt que de le voir comme le problème le plus urgent auquel le pays est confronté.

“Les dirigeants espèrent pouvoir faire avancer la conversation tout en respectant le choix que les gens ont fait au sujet du Brexit.”

A NE PAS MANQUER…

Les travaillistes ont remporté de justesse l’élection partielle de Batley et Spen par 323 voix après que les critiques de Sir Keir Starmer ont remis en question son leadership à la suite de la défaite des élections partielles à Hartlepool.

Beaucoup pensaient qu’il était peut-être temps pour Sir Keir alors que des rumeurs circulaient selon lesquelles d’éminents députés travaillistes feraient secrètement des candidatures à la direction si l’élection partielle était perdue.

Kim Leadbeater, qui a remporté l’élection partielle de Batley, a fait l’objet d’abus et de chahut de la part d’opposants politiques au cours de sa campagne, ce qui a peut-être fait basculer certains votes en sa faveur.

Le groupe de réflexion conservateur Bow Group a déclaré à Express.co.uk que les travaillistes avaient du mal à obtenir du soutien en raison de leur refus de soutenir le Brexit.