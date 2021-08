Keir Starmer qualifié de « déconnecté » de l’Écosse à propos du Brexit et d’IndyRef2 | Politique | Nouvelles

Les seniors Nats ont également répliqué aux récents commentaires du leader Sir Keir Starmer sur le Brexit lorsqu’il a souligné qu’il n’y avait “aucune raison” pour que la Grande-Bretagne rejoigne l’Union européenne à l’avenir. Kirsten Oswald, chef adjointe du SNP à Westminster, a déclaré : « Les travaillistes ont enregistré leur pire résultat jamais enregistré en Écosse cette année depuis l’abolition de la franchise immobilière en 1918 – mais il semble qu’ils n’aient rien appris depuis leur rejet écrasant en mai.

Le député d’East Renfrewshire a également souligné une enquête de YouGov auprès des membres du parti travailliste qui a révélé que la plupart des pays du Royaume-Uni soutenaient un deuxième référendum sur l’indépendance.

Le sondage de juin a révélé que 55% des membres du Parti travailliste soutiennent un référendum sur l’indépendance de l’Écosse dans les prochaines années, y compris une majorité de ceux qui ont voté pour Starmer en tant que chef.

Parallèlement à cela, le Nat a également affirmé que les sondages prouvaient qu’il restait un large soutien parmi les Écossais pour l’adhésion à l’UE.

Une enquête menée en mars par Opinuim a révélé que 53% étaient favorables au retour à l’UE après la sortie de l’inconnu.

Elle a poursuivi: “Ces chiffres montrent clairement que non seulement le chef du parti travailliste est toujours complètement déconnecté du peuple écossais, mais il semble également désynchronisé au niveau britannique et avec les membres de son propre parti.”

Le leader travailliste britannique a récemment profité d’une visite en Écosse pour exhorter les politiciens au nord de la frontière à se concentrer sur les «priorités vraiment urgentes» du coronavirus et du changement climatique, et non sur la constitution.

Sir Keir a également déclaré que tout futur accord de coopération entre le gouvernement écossais et les Verts ne changerait rien du tout en ce qui concerne la perspective d’un deuxième référendum sur l’indépendance.

Ceci en dépit du fait que tout accord entre les deux partis devrait cimenter la majorité indépendantiste qui existe au sein du Parlement écossais.

“La seule façon d’assurer une reprise forte et égale, et de garantir que notre pays atteigne son plein potentiel, c’est par le biais d’un référendum et en devenant un pays indépendant au sein de l’UE.”

Mais le leader travailliste écossais Anas Sarwar a accusé le SNP d’avoir fait des « promesses non tenues » et de se concentrer sur les mauvaises priorités après avoir été réélu en mai.

Le MSP de Glasgow a ajouté : « Le SNP a promis de se concentrer sur la reprise, mais rien n’indique qu’il ait encore commencé.

«Leur temps au gouvernement a été défini par des retards, des promesses non tenues et un fossé entre leur tournure et leur action – et il semble que nous pouvons nous attendre à plus de la même chose ce mandat.

«Dans les derniers jours de la campagne, ils ont présenté une faible imitation du message du travail écossais, promettant de travailler dans l’intérêt national – mais en seulement 100 jours, ils ont rompu leurs promesses sur tout, de la lutte contre Covid à la reconstruction de notre NHS en passant par la création d’emplois verts. “

Une source travailliste britannique a ajouté : « Le SNP devrait avoir honte d’eux-mêmes, ils détournent l’attention de leur piètre bilan en matière de promesses électorales clés.

« Ils devraient se concentrer sur la reprise après la pandémie de COVID-19 et non pas essayer de proposer un deuxième vote de séparation. »