Keir Starmer se tortille alors que Brian Cox lance un reproche cinglant aux travaillistes en faveur du SNP | Politique | Nouvelles

L’acteur écossais M. Cox a été invité au Andrew Marr Show aux côtés de Sir Keir – et le leader travailliste a écouté pourquoi M. Cox a abandonné son parti. M. Cox, qui a commencé à soutenir le SNP en 2015 et a fourni des voix off pour leurs vidéos de campagne, a expliqué qu’il était furieux que l’Écosse soit « mis à l’écart » des principaux partis politiques et s’est mis en colère contre Tony Blair pour son rôle dans la guerre en Irak. Sir Keir a répondu, affirmant que lui et le parti avaient beaucoup de travail à faire s’ils voulaient reconquérir des gens comme M. Cox.

S’exprimant au Andrew Marr Show, M. Cox a été interrogé sur son histoire politique, ayant été un « grand partisan du parti travailliste » dans son passé.

M. Cox soutient désormais le SNP et a expliqué à l’hôte Marr et Sir Keir Starmer la raison de son choix.

Il a déclaré au programme : « Cela se résume vraiment à ce que je pensais être un échec de la social-démocratie, en particulier vers 2012 et 2010.

« De plus, la guerre en Irak, qui m’a affecté, l’orgueil de Blair m’a affecté.

«Et j’ai vu le parti aller dans une certaine direction et j’étais vraiment très inquiet parce que je suis socialiste et je suis très motivé par le parti et je suis totalement d’accord avec Keir sur tant de choses.

« Mais [Scotland] a été traduit assez longtemps, maintes et maintes fois… nous avons voté à 62 % pour rester en Europe et nous avons été ignorés – et si vous pensez aux années Thatcher, nous avons été ignorés.

« Donc, l’Écosse a toujours été mise à l’écart. »

M. Cox a ajouté qu’il devait soutenir le pays d’où il venait et que la seule façon dont il pouvait le voir était de soutenir le SNP.

Sir Keir a ensuite été invité à répondre à l’évaluation cinglante des travaillistes et a déclaré que beaucoup de « travail acharné » était nécessaire pour gagner des gens comme M. Cox en Écosse.

Le leader travailliste a expliqué qu’il existait une bonne base pour établir des conversations et des relations entre eux s’ils pouvaient trouver un terrain d’entente. Il s’est félicité de la façon dont M. Cox est d’accord avec lui.

Sir Keir a ajouté: « Je pense que ce que Brian a dit est vraiment la chose la plus importante, qui est en fait de respecter et d’écouter l’Écosse doit être une partie essentielle de cela, pas une réflexion après coup, pas une considération secondaire. Je pense qu’il y a de la place pour cela discussion.

« Et je pense en fait qu’il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous serions d’accord et que c’est une bonne base pour construire l’avenir. Mais avons-nous beaucoup de travail à faire ? Oui, nous en avons. »

M. Cox est passé au SNP en 2015 après avoir été un fervent partisan des travaillistes pendant la majeure partie de sa vie.

A NE PAS MANQUER

Frost lance un ultimatum final à l’article 16 de l’UE [REPORT]

SONDAGE Brexit : Boris devrait-il ordonner à Frost de déclencher l’article 16 ? [INSIGHT]

Barack Obama effectuera une visite choc au Royaume-Uni [ANALYSIS]

L’acteur a également parlé au Sunday Times de sa vie politique et de son soutien de longue date à l’indépendance de l’Écosse.

Il a déclaré : « Le Royaume-Uni n’est pas uni.

« Nous sommes restés assez longtemps au bord du bain. Nous méritons d’avoir le dos contre la surface lisse pendant un moment.

«Ça a été dur et c’est dur, et je pense que Nicola (Sturgeon) fait un travail incroyable et c’est un travail difficile.

« Comment équilibrer l’économie avec ce qui se passe avec le climat ? »