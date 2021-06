Keir Starmer se vante qu’il « renverserait Boris » lors d’une attaque bizarre | Politique | Nouvelles

Sir Keir Starmer a déclaré qu’il serait “éjecté” des Communes s’il emportait sa personnalité du terrain de football au Parlement. Dans une large interview avec Piers Morgan, le leader travailliste a évoqué son enfance, la mort de sa mère et sa relation tendue avec son père. Mais politiquement, il a déclaré que c’était maintenant un “moment pivot” pour lui personnellement et pour son parti.

Le journaliste M. Morgan a déclaré à Sir Keir, dans un épisode de Life Stories d’ITV, que ses amis le décrivaient comme « bruyant » et « bavard » et qu’il était «un gars qui joue au football tous les dimanches et frappe sept cloches des gens, battant son poitrine comme s’il était Patrick Vieira”.

Mais Sir Keir a déclaré: “Il y a une grande différence entre l’avocat médico-légal et Keir sur le terrain de football. Si j’étais Keir sur le terrain de football, je pense que je serais viré par le Président.

“Nous devons donc faire attention à la distance que nous allons parcourir.”

Il a dit: “Laissez-moi sortir, laissez-moi retirer le masque, car nous vivons dans des restrictions.

LIRE LA SUITE : Claque au visage pour Macron ! Majorité de français comme Boris Johnson

“Au fur et à mesure que nous sortons de cela, cela permet à l’espace de s’ouvrir, la pandémie permet à l’espace politique de s’ouvrir, les restrictions me permettent de m’ouvrir.”

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il dirait à Boris Johnson en ce moment, il a répondu: “Déplacez-vous, nous arrivons.”

Mais lorsqu’on lui a demandé ce qu’il dirait au Premier ministre sur le terrain de football, il a répondu: “Je le renverserais probablement.”

Sur les perspectives du Labour, Sir Keir a déclaré: “Je ne vais pas prétendre que les dernières semaines ont été faciles, mais il y a une énorme émotion qui traverse le Parti travailliste, et nous avons perdu à Hartlepool, nous avons gravement perdu.

“Nous avons dû apporter des changements, donc sur des choses comme l’antisémitisme, c’était vraiment important pour moi et pour le parti, je pense, pour le pays, que nous ayons traité de l’antisémitisme”, a-t-il déclaré.

“Nous avons commencé à le faire, pris des mesures vraiment, vraiment importantes. Nous retournons la fête.”

Au cours de l’entretien, Sir Keir a refusé de dire s’il avait déjà pris de la drogue, malgré le fait que M. Morgan le lui ait demandé à plusieurs reprises.

“J’ai passé mes journées universitaires à la bibliothèque”, a-t-il déclaré.