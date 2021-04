Keir Starmer s’est moqué de cascadeur de papier peint “ embarrassant ” qui se retourne brutalement contre le feu – “ Pathétique! ” | Politique | Nouvelles

Le Premier ministre a été la cible d’attaques furieuses de la part du chef du Parti travailliste alors qu’il fait face à une enquête sur la rénovation controversée de son appartement de Downing Street. Plus tôt ce matin, Sir Keir a déclaré: «Je pense que cela dit quelque chose à propos de ce Premier ministre qu’en pleine pandémie, il sortait des réunions pour regarder du papier peint. Papier peint, au fait, c’était environ 840 £ le rouleau. ” M. Johnson a insisté sur le fait qu’il était un fan de John Lewis après que des rapports aient affirmé que lui et sa fiancée avaient rejeté les meubles du grand magasin laissés dans l’appartement numéro 11 par son prédécesseur Theresa May.

Lors d’une visite à la King Solomon Academy dans l’ouest de Londres, le Premier ministre a déclaré: «La seule chose à laquelle je m’oppose dans tout ce farrago d’absurdités, c’est que j’aime John Lewis.

“Mais ce que je dirai, c’est ce que les gens veulent que ce gouvernement fasse, c’est se concentrer sur leurs priorités.”

Le dirigeant syndical Sir Keir a tenté d’utiliser une visite de campagne pour se moquer de M. Johnson, photographié en train de parcourir le papier peint du magasin John Lewis du Trafford Center de Manchester.

Selon certaines informations, du papier peint coûtant jusqu’à 840 £ le rouleau a été utilisé dans la rénovation de l’appartement de Downing Street.

Mais la tentative de Sir Keir de se moquer du Premier ministre s’est spectaculairement retournée contre lui, plusieurs personnes se sont adressées à Twitter pour déchirer le dirigeant travailliste.

Le présentateur de GB News, Dan Wotton, a écrit: “Embarrassé pour lui. Twitter pourrait aimer ça. Mais les électeurs ne le seront pas. Pathétique.”

Une personne a écrit: “Peut-être cherche-t-il l’inspiration dans l’élaboration de politiques du travail, car jusqu’à présent, il en a trouvé zéro.”

Un autre utilisateur de Twitter a déclaré: “Très approprié car il est sur le point d’obtenir un collage.”

LIRE LA SUITE: Le Royaume-Uni prévoit un changement majeur après avoir rappelé à l’UE qui est en charge

Lors d’un échange enflammé lors des questions du Premier ministre (PMQ) mercredi, Sir Keir a déclaré que M. Johnson avait choisi un papier peint pour 840 £ le rouleau au milieu de la pandémie de Covid.

Il a ajouté: «Il saura également que tout don doit être enregistré dans le registre des intérêts des ministres et, en vertu de la loi, tout don de plus de 500 £ à un parti politique doit être enregistré et déclaré. Les règles sont donc très claires.

«La Commission électorale pense maintenant qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction ou des infractions ont pu se produire. C’est incroyablement grave.

«Le premier ministre peut-il dire à la Chambre: croit-il que des règles ou des lois ont été enfreintes dans le cadre de la rénovation de l’appartement du premier ministre?»

M. Johnson a rétorqué: “Non, je ne le fais pas. Ce que je pense avoir été tendu au point de rupture, c’est la crédulité du public.”

Le Premier ministre a fait valoir que le dirigeant travailliste n’avait pas réussi à lui poser des questions «sérieuses et sensées» pendant la session parlementaire hebdomadaire, faisant rage: «Il continue encore et encore sur le papier peint quand je lui ai dit des dizaines de fois maintenant, je l’ai payé. “

Après les PMQ, le parti travailliste a en outre tenté de se moquer de M. Johnson, avec un porte-parole de Sir Kier disant que “contrairement au Premier ministre, il ne tourne pas le nez vers John Lewis pensant que c’est trop bas de gamme” et “ne dépenserait pas 840 £ par roulement. fond d’écran”.

Tentant de défendre la remarque du papier peint, le porte-parole a déclaré: “La vraie question ici est de savoir si le Premier ministre a respecté ou non les règles régissant le code ministériel, les règles régissant les députés faisant une déclaration au registre des intérêts et – comme nous ont vu aujourd’hui – si le Parti conservateur et le premier ministre ont suivi ou non la loi électorale.

«C’est le gros problème d’aujourd’hui et si le premier ministre voulait mettre fin à cette saga, il expliquerait précisément ce qui s’est passé.

“La seule raison pour laquelle nous parlons de papier peint et de mobilier est que le premier ministre n’a pas dit clairement ce qui est en train de devenir une histoire quotidienne de plus de sleaze conservateurs.”