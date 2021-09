Keir Starmer s’est séparé pour une « nouvelle politique » visant à faire du Royaume-Uni un « leader mondial » de la science | Sciences | Nouvelles

Mais les critiques ont souligné que cette politique n’est pas du tout nouvelle, ayant déjà été incluse dans les manifestes travaillistes de 2017 et 2019. Il a également été martelé pour ne pas avoir reconnu que le Royaume-Uni est déjà en passe de devenir un leader mondial de la science et de la recherche. Sir Keir a déclaré dans son discours à la conférence du parti travailliste : « Le travail fera de la Grande-Bretagne un leader mondial de la science et de la recherche et du développement. Nous nous fixerons pour objectif d’investir un minimum de 3% du PIB.

«Cette nation ne grandira pas avec les bas salaires, les faibles normes et la faible productivité des conservateurs.

« Je suis déterminé à changer cela en investissant dans nos entreprises, en libérant notre créativité.

“En présentant le nouveau pacte pour les travailleurs lancé par Angela, c’est ainsi que nous refaçons notre nation.”

Le commentateur politique Paul Waugh a partagé l’engagement sur Twitter, affirmant qu’il s’agissait d’une “nouvelle politique”.

Mais les critiques ont inondé les commentaires, avec un utilisateur écrivant : « Également dans les manifestes 2017 et 2019 ».

Et c’est vrai.

À peine une nouvelle politique conçue par Sir Keir, on peut en fait trouver écrit dans le manifeste du Labour de 2019 qu’ils “fixent un objectif de trois pour cent du PIB à consacrer à la recherche et au développement (R&D) d’ici 2030”.

Un deuxième utilisateur de Twitter a écrit : « Nous sommes déjà des leaders mondiaux de la science et de la recherche ? Les subventions de l’UE, nous avons obtenu 60 % de plus que ce que nous avons investi ? »

Et un autre a souligné que : « Tout ce dont ils parlent est déjà en jeu, sera livré et les progrès continus seront maintenus. Plans actuels du gouvernement, mots contre le travail, tirés des actions en cours du gouvernement.

Sir Keir a également souligné que les investissements dans la science peuvent aider à lutter contre la crise climatique.

Ils ont souligné que l’excellence scientifique et la réputation du Royaume-Uni en matière de soutien à l’innovation garantissent que le Royaume-Uni est un partenaire de choix et aide les entreprises britanniques à ambitionner une croissance mondiale rapide.

Le Royaume-Uni est également actuellement classé deuxième dans le monde pour la science et la recherche, avec 54 pour cent de notre production considérée comme leader mondial.

C’est plus que les États-Unis, le Canada, l’Allemagne, le Japon et le Brésil.

Sir Keir n’a pas non plus reconnu que le Premier ministre Boris Johnson avait déjà présenté des plans pour “cimenter” le Royaume-Uni en tant que superpuissance scientifique.

La feuille de route du gouvernement pour la recherche et le développement, il s’est engagé à investir dans la recherche de pointe, à attirer, retenir et développer les meilleurs talents, à stimuler la collaboration internationale pour garantir que le Royaume-Uni bénéficie de partenariats scientifiques mondiaux, entre autres stratégies visant à pousser la Grande-Bretagne à l’avant-garde de la science innovation.

Le secrétaire aux affaires, Alok Sharma, a déclaré : « La feuille de route R&D définit notre plan pour attirer des talents mondiaux, réduire les formalités administratives inutiles et garantir que nos meilleurs esprits obtiennent le soutien dont ils ont besoin pour résoudre les plus grands défis de notre temps. »