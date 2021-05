Keir Starmer Starmer au bord du gouffre: Kier a CINQ semaines pour réparer les «rideaux» du travail du visage | Politique | Nouvelles

Fraîchement sorti de ses résultats humiliants aux élections partielles de Hartlepool et aux sondages des conseils locaux plus tôt cette année, le dirigeant travailliste est déjà confronté à un nouveau défi. Le 1er juillet, les électeurs de la circonscription se rendront aux urnes pour élire un nouveau député à l’élection partielle de Batley et Spen.

Le vote est présenté comme une dernière chance pour Sir Keir de sauver son leadership avec une pression sur sa performance dans le poste de haut niveau déjà en hausse.

Hier, la date du vote critique a été fixée, déclenchant le coup d’envoi de l’élection décisive pour les travaillistes.

Tracy Brabin a quitté son siège plus tôt ce mois-ci lorsqu’elle a dû quitter Westminster après son élection en tant que première maire du West Yorkshire.

Gagner les élections à la mairie était une rare victoire pour les travaillistes dans un ensemble de résultats lamentables.

Hartlepool a élu un député conservateur pour la première fois en plus de 50 ans le 6 mai.

C’est l’une des deux seules occasions où un parti de l’opposition a perdu une élection partielle depuis les années 1980, l’autre se déroulant sous la direction de Jeremy Corbyn.

Des centaines de sièges du conseil sont également devenus bleus alors que les électeurs de tout le pays approuvaient le leadership de Boris Johnson.

Les critiques de Sir Keir ont utilisé les résultats pour exiger un changement de direction, avec des menaces de défi à la direction si le parti perdait les élections partielles de Batley et Spen.

Les conservateurs amassent déjà des ressources dans la circonscription, intensifiant leur campagne alors qu’ils sentent le sang et lorgnent une autre victoire électorale partielle.

Les travaillistes défendent une majorité de 3525 contre les conservateurs lors des élections générales de 2019.

«Et le travail de Kim pour rassembler les gens, tout comme sa sœur Jo Cox l’a fait, nous a tous inspirés.

«Les habitants de la circonscription connaissent bien Kim, admirant son travail acharné dans la communauté et sa détermination à bâtir une société plus juste et plus gentille.

“J’ai hâte de la rejoindre sur le chemin de la campagne.”

En plus des travaillistes confrontés à un dur combat de la part des conservateurs, l’ancien député George Galloway a également annoncé qu’il se présentait à l’élection partielle.

Dans une vidéo publiée sur ses flux de médias sociaux, filmée à la gare routière de Batley, il a déclaré: «Je me tiens contre Keir Starmer.

«Si Keir Starmer perd cette élection partielle, ce sont les rideaux pour Keir Starmer.

“Donc, si pour une raison quelconque vous pensez que l’actuel chef du Parti travailliste doit être remplacé, je suis votre homme.”

M. Galloway était auparavant député d’un autre siège du West Yorkshire, Bradford West, entre 2012 et 2015 et risque de diviser le soutien aux travaillistes.