Keir Starmer suscite la fureur en dénigrant la victoire fiscale de Rishi Sunak au G7 : « Vous avez fait volte-face ! | Politique | Nouvelles

Taxe de pollution qualifiée de « non-sens » par l’hôte

Il a accusé le gouvernement de s’être contenté des 15 pour cent qu’ils avaient obtenus dans un pacte avec des partenaires étrangers. Avant le sommet du G7 de la semaine prochaine, la chancelière a salué l’accord entre le Royaume-Uni, les États-Unis, la France, l’Allemagne, le Canada, l’Italie et le Japon, ainsi que l’UE, qui pourrait voir des milliards de dollars couler vers les gouvernements pour rembourser les dettes contractées pendant le Covid crise. Mais Sir Keir a tenté de verser de l’eau froide sur l’annonce, en tweetant : « Premier pas encourageant vers un pacte mondial sur l’évasion fiscale.

“Mais les conservateurs se sont efforcés de l’atténuer par rapport au plan initial d’un taux d’imposition mondial des sociétés de 21 %.

“Cela aurait permis de récolter 131 millions de livres sterling supplémentaires par semaine pour nos services publics.”

Cependant, les utilisateurs des médias sociaux n’ont pas tardé à réprimer sa réaction négative et ont souligné son précédent “retournement” sur l’impôt sur les sociétés.

Une personne a déclaré: “Le problème, c’est que Keir a fait volte-face sur l’impôt sur les sociétés en février, sapant le message des travaillistes sur la fiscalité …”

Keir Starmer a tenté de détruire l’accord fiscal mondial de Rishi Sunak (Image: GETTY)

Sir Keir a accusé les conservateurs d’avoir édulcoré leurs demandes (Image: GETTY)

Un deuxième a écrit : « Vous étiez contre les augmentations d’impôts pour les sociétés dans ce pays, alors quel est le plan ici ?

Et pourtant un troisième a dit : « Attendez une minute. Je pensais que vous vous opposiez à toute augmentation de l’impôt sur les sociétés. Quand avez-vous changé d’avis ?

Une quatrième personne a écrit : « Vous avez vu les sondages ? Vous êtes encore du mauvais côté.

Un autre homme a salué l’accord du gouvernement, le qualifiant de “grand pas en avant” pour la Grande-Bretagne.

Le chancelier a salué son accord comme une victoire fiscale (Image: GETTY)

Il a poursuivi: “Voir en termes purement britanniques est étroit et trompeur.

“Pour être vraiment efficace, l’accord doit être vendu à d’autres pays en dehors du G7.

« Si le taux d’imposition est trop élevé, il est plus difficile de le leur vendre. Ainsi, 15 % semble tout à fait raisonnable.

Et un autre critique qui a admis qu’il ne vote pas pour les conservateurs a déclaré que la réaction de Sir Keir était inexacte.

Sir Keir n’a pas salué la victoire du Royaume-Uni sur l’impôt mondial sur les sociétés (Image: GETTY)

Rishi Sunak a présidé une réunion avec ses collègues ministres des Finances du G7 (Image: GETTY)

Il a déclaré que diluer une demande n’est tout simplement pas la même chose que d’être “compromis dans le cadre d’une négociation mondiale afin de parvenir à un accord qui aura un avantage positif pour le Royaume-Uni et le monde”.

Il a ajouté: “Je ne suis pas fan des conservateurs, mais il est important d’appeler les choses pour ce qu’elles sont.”

En février, avant le budget, Sir Keir a appelé le Premier ministre à exclure une augmentation de l’impôt sur les sociétés.

Le leader travailliste a clairement marqué le pas en s’opposant à la mesure, malgré un manifeste d’augmentation de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur le revenu lors des élections de 2019.

Keir Starmer sur le Brexit (Image : EXPRESS)

Sa position sur l’impôt mondial sur les sociétés est quelque peu différente.

Le mois dernier, les députés ont rejeté la proposition des travaillistes pour un taux minimum d’impôt sur les sociétés à appliquer dans le monde entier.

Le dernier accord historique permettra aux gouvernements de retirer plus d’argent des sociétés multinationales telles qu’Amazon et Google et de réduire leur incitation à transférer leurs bénéfices vers des paradis offshore à faible fiscalité.

Facebook a déclaré qu’il s’attendait à devoir payer plus d’impôts, dans plus de pays, à la suite de l’accord.

Rishi Sunak à la réunion du G7 à Londres (Image : GETTY)

Le scellement du pacte intervient après huit ans de pourparlers qui ont pris un nouvel élan ces derniers mois suite aux propositions de la nouvelle administration du président américain Joe Biden.

Après avoir présidé une réunion de deux jours avec ses homologues du G7, M. Sunak a déclaré : « Les ministres des Finances du G7 sont parvenus à un accord historique pour réformer le système fiscal mondial afin de l’adapter à l’ère numérique mondiale.

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré que “l’engagement important et sans précédent” mettrait fin à ce qu’elle a appelé un nivellement par le bas de la fiscalité mondiale.

Et le ministre allemand des Finances, Olaf Scholz, a déclaré que l’accord était “une mauvaise nouvelle pour les paradis fiscaux du monde entier”.