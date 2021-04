Keir Starmer: Un propriétaire de pub furieux dénonce les «échecs» du chef du Parti travailliste – VIDEO | Politique | Nouvelles

Dans des images qui sont depuis devenues virales, le propriétaire Rod Humphris a été vu en train d’exiger que le chef du Parti travailliste quitte son pub Raven à Bath lundi après-midi. M. Humphyris a déclaré à talkRADIO que Sir Keir Starmer n’était pas le bienvenu dans son pub en raison de son “ échec ” en tant que chef de l’opposition.

M. Humphyris a déclaré: “Il devrait parler de toutes les preuves que le verrouillage est une erreur.

«C’est son travail de défier le gouvernement, il a complètement échoué.

«L’une des raisons pour lesquelles j’étais en colère est que, fondamentalement, je suis un électeur travailliste.

«Il devrait représenter les personnes âgées, les jeunes, les pauvres et les défavorisés, ce sont les personnes qui en ont le plus souffert.

“C’est son travail de les représenter et il a échoué.”

Lors de l’entretien avec talkRADIO, le propriétaire a admis que le Premier ministre britannique Boris Johnson ne serait pas non plus le bienvenu dans son pub en raison de sa position sur le verrouillage.

Plus tôt lundi après son affrontement avec Sir Keir, M. Humphryis a déclaré: «J’avais entendu dire que le Parti travailliste s’approchait et il est venu et je lui ai dit ce que je pensais de lui, en gros.

«Je pense qu’il nous a complètement déçus en tant que chef de l’opposition, il a complètement omis de poser les questions qu’il fallait poser, par exemple, pourquoi avons-nous abandonné notre précédente préparation à une pandémie?

Plus tôt dans la journée, Sir Keir a tweeté: “C’est aujourd’hui la dernière chance de #RegisterToVote pour les élections du jeudi 6 mai.

“C’est la plus grande série d’élections, en dehors d’une élection générale, dans l’histoire de notre pays. Inscrivez-vous maintenant.”

Les résultats des élections fourniront l’indication la plus claire à ce jour sur la performance de Sir Keir Starmer en tant que chef du Parti travailliste aux yeux du public britannique.

Sir Keir est le chef de l’opposition depuis avril 2020.