Keir Starmer va-t-il démissionner? La pression monte de la gauche sur l’enfer des élections | Politique | Nouvelles

Dans toute l’Angleterre, le parti travailliste a perdu du terrain face aux conservateurs dans une vaste série d’élections locales et municipales, le plus grand nombre de votes en dehors d’une élection générale. Et dans un autre coup, le parti a perdu son seul siège à Westminster alors que les conservateurs prenaient Hartlepool à l’élection partielle.

Sir Keir Starmer – qui a succédé à la tête du parti travailliste après que Jeremy Corbyn a été contraint de démissionner au milieu de la défaite écrasante du parti travailliste aux élections générales de 2019 – s’est dit “amèrement déçu” par la défaite.

Il a dit qu’il prend “l’entière responsabilité” des résultats et qu’il “ferait tout ce qui est nécessaire pour y remédier”.

Dans ses premiers commentaires après avoir perdu son siège à Hartlepool, Sir Keir a déclaré qu’il pensait que son parti avait «perdu la confiance des travailleurs, en particulier dans des endroits comme Hartlepool».

Il a dit qu’il pensait que le parti n’avait «pas fait valoir suffisamment le pays».

Mais il s’est engagé à se battre pour regagner le terrain perdu, et a promis une «vision audacieuse» pour les travaillistes dans les jours à venir, malgré les appels croissants de la gauche travailliste pour qu’il démissionne.

Les députés et les militants de gauche ont appelé à la démission de Sir Keir avant que les votes ne soient exprimés, car les premiers sondages prédisaient une défaite qui s’est avérée moins dommageable que celle qui s’est manifestée.

Les alliés de Corbyn disent que la perte de Hartlepool prouve que la défaite de 2019 n’était pas due à l’ancien chef et qu’un chef de gauche plus radical devrait être mis en place.

Un député travailliste a déclaré au Times: “Si cela ne fonctionne pas, il doit se retirer et laisser quelqu’un d’autre entrer qui apportera les changements nécessaires, sinon nous serons renvoyés à quatre ou cinq ans de gouvernement conservateur.”

Un autre a déclaré: «Keir a récemment fait référence au fait que les prochaines élections pourraient bien avoir lieu dans deux ans, pas dans trois ans.

«Je présume que la raison pour laquelle il dit cela est que les gens penseront que c’est trop près pour faire bouger le bateau et obtenir un autre leader.

“D’autres peuvent avoir un point de vue différent – que si nous voulons avoir un nouveau chef, nous devons le faire entrer le plus tôt possible.”

Jeremy Corbyn lui-même a critiqué le parti sous Sir Keir pour «n’offrir rien» mais «un soutien insipide au gouvernement».

Il a écrit: «Une bourgeoisie basée à Londres, avec le soutien de brigades de guerriers réveillés des médias sociaux, a effectivement capturé le parti.

“Ils veulent bien, bien sûr, mais leur politique – obsédée par l’identité, la division et même l’utopisme technologique – a plus en commun avec celles de la haute société californienne que le genre de personnes qui ont voté à Hartlepool hier.”

M. Mahmood a averti que «l’agitation superficielle du drapeau» par le chef du parti ne convaincrait pas les électeurs que le Parti travailliste partage leur sens du patriotisme.

Il a écrit: “Y a-t-il un danger que notre parti, dans son opposition et sa confusion sur le Brexit, se soit tourné vers une attitude anti-britannique?

“Je crains certainement que certains de nos anciens supporters voient les choses de cette façon.”