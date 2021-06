Keira Knightley affirme que toutes les femmes qu’elle connaît ont subi un certain type de harcèlement – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

in

L’actrice britannique Keira Knightley a accordé une interview à Harper’s Bazaar dans laquelle elle a évoqué le harcèlement sexuel, entre autres, et a assuré qu’elle ne connaissait “littéralement” aucune femme qui n’en ait pas souffert.

Lorsqu’on a demandé à l’interprète de 36 ans si elle avait été victime d’une telle situation, elle a répondu : « Oui ! Je veux dire, c’est arrivé à tout le monde.” « Littéralement, je ne connais personne qui n’a pas été [acosada] d’une manière ou d’une autre, que quelqu’un lui ait montré ses parties génitales sans lui demander ou la tripoter, ou qu’un gars lui ait dit qu’il allait lui trancher la gorge, ou qu’il la frapperait au visage, peu importe, cela leur est arrivé à tous », continu.

De plus, Knightley a abordé le sentiment d’insécurité lorsqu’il est à l’extérieur de chez lui et ce qu’il fait pour se protéger. Puis, elle s’est souvenue que lorsque toutes les femmes ont commencé à détailler les précautions qu’elles prennent pour essayer de se sentir en sécurité, elle a pensé : “Je fais chacune d’entre elles et je n’y pense même pas.” C’est sacrément déprimant, songea-t-il.

Il y a des années, en 2018, l’actrice avait déjà révélé qu’elle avait été victime à quatre reprises d’agressions « mineures » pendant la nuit lorsqu’elle exprimait son soutien au mouvement MeToo, contre les violences sexuelles subies par les femmes.