Keira Knightley aurait abandonné son nom de famille pour adopter le nom de famille de son mari ⋆ .

L’actrice de “ Pirates des Caraïbes ” serait en train d’abandonner légalement son célèbre nom de famille afin de prendre le nom de famille de son mari James Righton.

L’actrice a soumis des documents à la Companies House du Royaume-Uni enregistrant le changement de nom, selon le Daily Mail.

Cela survient six ans après que Keira a révélé pour la première fois qu’elle envisageait le déménagement, mais qu’elle avait trop peur pour l’accepter, expliquant: «Je suis allé faire le truc du passeport. Je pensais: «Dois-je le faire? Ce sera utile ». Mais il faut en fait le voir écrit, et j’ai découvert que je ne pouvais pas le faire. Je ne pouvais pas y aller. ”

Le “pirates des Caraïbes“Star a deux jeunes enfants avec l’ancien Klaxons chanteur.

L’actrice a gardé sa vie de famille privée, mais elle a souvent partagé son point de vue sur la maternité et la parentalité lors d’entretiens.

«Je ne pense pas que nous accordions suffisamment de crédit aux femmes pour le marathon physique et émotionnel qu’elles traversent en devenant mère», a-t-elle déjà déclaré au magazine Balance. «Je viens d’un lieu de privilège incroyable. J’ai un système de soutien incroyable; J’ai été incroyablement chanceux dans ma carrière; Je peux me permettre une bonne garde d’enfants, et pourtant je trouve toujours ça vraiment difficile.

«Cela ne veut pas dire que je n’aime pas mon enfant, c’est juste moi admettant que la privation de sommeil, les changements hormonaux, le changement de relation avec mon partenaire, sont toutes des choses qui me donnent l’impression d’échouer sur au quotidien », a-t-elle déclaré. «Je dois me rappeler que je n’ai pas échoué, je fais juste ce que je peux faire, mais ce n’est pas facile.»