Keira Knightley est testée positive pour Covid car son mari « suffisant » ne présente aucun symptôme

Keira a été frappée par Covid récemment (Photo: Invision/AP)

Keira Knightley et sa famille se sont battus contre Covid mais, comme si elle ne se sentait pas assez « de jolies ordures », son mari est asymptomatique.

L’actrice de Love Actually était accroupie dans sa maison du nord de Londres, luttant récemment contre le virus avec ses filles, Edie, six ans, et Delilah, deux ans, qui ont également été testées positives.

Lors d’une interview avec le magazine Stella du Times via Zoom, Keira a déclaré : » Cela vous dérange si nous n’allumons pas nos caméras ? C’est juste que j’ai Covid et je me sens plutôt nul…’

Elle a ensuite expliqué que son mari, James Righton, était asymptomatique et se vantait de se sentir bien. ‘[He is] être très suffisant à ce sujet – il est convaincu que c’est parce qu’il est l’un de ces nageurs en eau froide et pas moi », a déclaré l’actrice.

Keira a également révélé que ses filles s’en sortaient mieux qu’elle malgré le fait qu’elle ait reçu les deux doses de vaccin.

La femme de 36 ans retourne travailler dans le nouveau film Silent Night, son premier grand projet depuis qu’elle a abandonné la série Apple TV Plus The Essex Serpent en octobre 2020.

Le mari de l’actrice, James Righton, était assez » suffisant » d’être asymptomatique (Photo: .)

Keira a décidé de ne plus jouer le rôle principal car elle ne voulait pas risquer d’être enfermée dans un autre pays loin de sa plus jeune fille, qui n’en avait qu’une à l’époque.

Passer autant de temps avec sa famille pendant la pandémie a incité Keira à envisager d’arrêter d’agir pour de bon, comme elle l’a révélé: «Il y a une partie de moi qui est partie, c’est génial, peut-être que je ne devrais plus jamais travailler. Et une autre partie de moi qui était comme, whoa, je dois me remettre au travail très rapidement.

«Mais c’était agréable, car nous sommes une famille qui, jusque-là, avait déménagé tout le temps.

« Je me sens épuisé en ce moment parce que nous sommes piégés dans la maison avec Covid, mais si vous me parlez dans environ deux semaines, je le reverrai avec des lunettes teintées de rose. »

Keira passera plus de temps à la maison l’année prochaine lorsque James enregistrera un nouvel album avec son groupe les Klaxons, permettant à l’actrice d’assumer des responsabilités parentales à temps plein.

Silent Night, un drame d’horreur, suit le couple Nell et Simon, et leur fils Art, alors qu’ils se préparent à accueillir leurs amis et leur famille pour ce qui promet d’être un parfait rassemblement de Noël. C’est parfait sauf pour une chose : tout le monde va mourir.

Avec Keira aux côtés d’Annabelle Wallis et Matthew Goode, Silent Night sort le 3 décembre.

