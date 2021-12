Keira Knightley revit un incident de dysfonctionnement de la garde-robe « Full-on Naked »

Chaque célébrité qui a passé une partie de sa vie sur le tapis rouge a une histoire embarrassante de dysfonctionnement de sa garde-robe. Heureusement pour Keira Knightley, son propre désastre s’est produit avant que les caméras ne l’attrapent. Sinon, tout le monde aurait vu son « corps entièrement nu », a déclaré la star de Pirates des Caraïbes.

Il y a plusieurs années, avant les British Independent Film Awards 2005, Knightley enfilait une robe Herve Leger, « une de ces robes bandage », a-t-elle déclaré à PEOPLE. « Je suis allée sortir par la porte et elle s’est fendue de bas en haut – tout mon corps était sorti », a-t-elle déclaré. « C’était juste un corps entièrement nu. » Knightley s’est rapidement rendu compte que la robe qu’elle avait essayée était tout simplement trop petite.

Heureusement pour la double nominée aux Oscars, deux robes Hervé Léger ont été livrées à son appartement avant la remise des prix. C’était également à une époque où Knightley était constamment pourchassée par les paparazzi, elle a donc eu de la chance que le dysfonctionnement se soit produit avant qu’elle ne quitte la maison. « Dieu merci, il [didn’t] arriver sur le tapis rouge parce que cela aurait pu arriver à n’importe quel moment de la soirée et j’ai eu une chance incroyable que cela se soit produit quand c’est arrivé », a-t-elle déclaré.

Knightley s’est rendu à l’heure à la cérémonie de remise des prix pour remporter le prix Variety et portait une mini-robe bandée blanche à col haut qui est restée intacte tout le temps. Les British Independent Film Awards ont également nominé Knightley pour ses performances dans The Duchess (2008), Never Let Me Go (2010) et The Imitation Game (2014).

Ailleurs dans sa dernière interview avec PEOPLE, Knightley a admis avoir pleuré devant un gâteau qui est apparu dans The Great British Baking Show cette saison. « Cela m’a littéralement fait hurler sur le canapé », a-t-elle déclaré à propos d’un gâteau conçu par Lizzie Acker, qui est dyslexique. Knightley l’est aussi. « Lizzie a préparé un gâteau dyslexique et a dit que c’était comme l’intérieur de son cerveau. C’était un si beau gâteau, ça m’a fait pleurer », a déclaré Knightley. « Je me suis assis là avec mon enfant en train de pleurer à Bake Off parce que ce gâteau était si merveilleux et je pensais que c’était une si merveilleuse idée. »

La star de Pride & Prejudice a ajouté que sa fille Edie, 6 ans, la taquine sur l’émotion qu’elle ressent avec les émissions de télévision. « N’importe quoi comme ça, mon enfant est juste comme, ‘Oh, mon Dieu. Qu’est-ce que tu as ?' », a-t-elle dit à PEOPLE. Knightley et son mari James Righton sont également les parents de leur fille Delilah, 2 ans.

Le dernier film de Knightley est Silent Night, qui est sorti sur AMC+ plus tôt ce mois-ci. Elle travaille actuellement sur le nouveau film de Matt Ruskin sur l’étrangleur de Boston.