Keisenhofer, de Frigoríficos Costa Brava à l’or olympique

25/07/2021 à 15h25 CEST

Lorena Lamas Elle s’en souvient parfaitement car elles étaient partenaires d’une équipe féminine appelée Frigoríficos Costa Brava-Naturalium. « J’avais loué une chambre pour une dame à Arenys de Mar & rdquor;. Et l’équipe catalane a donné au nouveau champion olympique, Anna Kiesenhofer, l’occasion de débuter dans le peloton cycliste en 2016.

Llamas, d’Igualada, a été le meilleur coureur catalan. Ce dimanche alors qu’il s’entraînait sur son vélo il a assisté à ce journal par téléphone. « Anna a disputé des duathlons et des triathlons pendant ses études à l’Université de Barcelone. Il a commencé à courir avec nous et s’est immédiatement démarqué. Mais il avait un problème. Il n’aimait pas aller dans un peloton & rdquor;, Ajouter Appels, qui a quitté le cyclisme professionnel et l’équipe Movistar en 2019.

Keisenhofer est arrivé en Catalogne au milieu de la dernière décennie. Il voulait un doctorat en mathématiques et a trouvé une chambre à Arenys de Mar. Chaque jour, il allait à l’Université polytechnique de Barcelone. « Il parlait parfaitement espagnol et même catalan, mais je suis sûr qu’il aura oublié & rdquor;, Expliquer Appels entre les rires.

Il venait d’étudier en Angleterre où il en avait assez de la pluie. Jusqu’à ce que l’équipe de Gérone lui en donne l’opportunité, il n’avait fait que des tours à vélo. Il est venu courir avec l’équipe catalane. « J’ai la licence en Catalogne, et comme je suis ici depuis plus de deux ans, il semble que je puisse les accompagner. Je marque également dans les championnats catalans bien que je sois autrichien & rdquor;, expliqué dans une interview à Carlos Villalba, en 2016.

«Nous avons essayé de la signer. Mais il ne nous a même pas donné l’occasion de commencer à négocier. Il a dit non, qu’il ne voulait pas courir en tant que cycliste professionnel parce qu’il avait peur de faire partie du peloton. Il est terrifié d’aller en groupe & rdquor ;, Ajouter Jorge Sanz, directeur sportif de Movistar et technicien de Annemiek van Vleuten, la célèbre hollandaise, et l’une des grandes favorites, qui a accroché la médaille d’argent et lorsqu’elle a franchi la ligne d’arrivée elle s’est crue championne olympique parce qu’elle ne le savait pas Keisenhofer avait gagné.

Lorsque Anne Keisenhofer terminé son doctorat, il quitte la Catalogne et s’installe à Lausanne, peut-être pour se rapprocher de ces anneaux olympiques qu’il a conquis à Fuji, avec l’italien Elisa Longo, comme le bronze, et le majorquin Mavi Garcia 12ème.

Alors qu’il courait avec Frigoríficos Costa Brava, il a remporté la Coupe d’Espagne. C’est elle qui s’est le plus démarquée, entourée d’artistes catalans prometteuses comme Paula Paredes, Beatriu Gómez, Irene Pijoan, Cristina Navarro et bien sûr Lorena Llamas. Et il est allé en France, au Tour de l’Ardèche, « La seule course internationale qui se déroule car elle se déroule en montagne et vous ne montez pratiquement pas en peloton, compte Sanz. Dans l’étape reine, qui s’est terminée au Ventoux, il s’est également échappé pour couronner le premier le « Géant de Provence ».

Le Loto belge en 2017 lui a donné l’opportunité de faire ses débuts dans l’une des grandes équipes du peloton mais il n’a duré qu’un an. Elle habitait toujours Arenys mais avait déjà décidé qu’elle ne participerait aux contre-la-montre qu’en tant que membre de l’équipe autrichienne, jusqu’à son arrivée aux Jeux de Tokyo pour s’échapper dès le départ et ainsi combattre sa peur d’être impliquée dans une chute massive.