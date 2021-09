Keisuke Honda a joué lui-même dans Pro Evo et n’était pas content

Keisuke Honda se prépare pour ses débuts pour Botafogo dans cette photo d’archive de 2020. Photo : DIEGO MARANHAO/. (.)

C’est un conte aussi vieux que le temps, ou du moins aussi vieux que les jeux de sport. L’athlète joue la version dans le jeu d’eux-mêmes et est profondément déçu par ce qu’il voit. Keisuke Honda, vous n’êtes pas seul !

Honda est l’un des grands du football japonais. Pour son Japon natal, Honda a participé aux Coupes du monde 2010, 2014 et 2018 et a aidé le Japon à remporter la Coupe d’Asie 2011. Sur le plan international, il a eu une carrière longue et variée, jouant pour le CSKA Moscou et Milan, entre autres. Ces dernières années, il est passé d’équipe en équipe : l’année dernière, Honda a joué pour l’équipe brésilienne Botafogo, tandis qu’il a joué pour le Neftçi PFK en Premier League azerbaïdjanaise plus tôt cette année. Il est actuellement l’entraîneur de l’équipe nationale cambodgienne.

Dans un récent clip YouTube (via J-Cast), on a demandé au milieu de terrain s’il avait déjà vérifié ses capacités de football en jeu.

“En 2012, j’ai créé une entreprise d’école de football, et honnêtement, je n’ai rien fait d’autre que le football”, a répondu Honda. “Et puis, j’ai vraiment commencé Pro Evo un tas.” Et quand il jouait, il jouait comme lui-même dans le jeu – comme on le ferait, non ?

“Mais ensuite, mes capacités étaient faibles, je pensais que ça devait être une putain de blague”, a-t-il poursuivi. « J’ai pensé à le remonter [with Konami] et en disant: ‘Venez à un match et regardez-moi vraiment.'”

Honda n’était pas content que ses capacités de haut niveau soient absentes du match. “C’est comme ça plusieurs fois en jouant à des jeux, et je finis par m’énerver quand je joue moi-même.”

En outre, d’autres athlètes en font également l’expérience dans différents jeux, sur une base annuelle. C’est la longue tradition d’apparaître dans tout, de Pro Evo, FIFA, Madden, MLB The Show et plus encore. Il est en bonne compagnie.