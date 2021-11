Keith Hill prend le poste de Scunthorpe United

L’ancien patron de Rochdale, Keith Hill, a été annoncé comme le nouveau manager de Scunthorpe United après le départ de Neil Cox.

Le joueur de 52 ans apporte une riche expérience à un club qui se bat pour son statut de Football League.

Scunthorpe United nomme Keith Hill comme nouveau directeur

✍️ Scunthorpe United est ravi de confirmer la nomination de Keith Hill en tant que nouveau manager de l’équipe première du club. Plus de détails à suivre.#UTI #IRON pic.twitter.com/C5oxtrOyhm – Scunthorpe United FC (@SUFCOfficial) 5 novembre 2021

Bataille difficile

Scunthorpe occupe la dernière place de la Ligue 2 après 15 matchs cette saison. Ils n’en ont remporté que deux, faisant cinq nuls et perdant huit. Ils ne sont qu’à un point des deux équipes au-dessus d’eux – Oldham Athletic et Carlisle United.

Le club s’est tourné vers un manager avec beaucoup d’expérience pour les garder dans la Ligue de football.

Les périodes les plus réussies de Hill en tant que manager sont toutes deux venues avec Rochdale. Hill a commencé sa carrière avec Rochdale en tant que manager par intérim en 2006, a duré plus de quatre ans et a supervisé leur promotion de League Two en 2010.

Le manager, qui a également représenté Rochdale à l’époque où il était joueur, est revenu au club en 2013 après un passage avec Barnsley. Une fois de plus, il a été promu en League One en 2014 et a finalement quitté le club en 2019.

Depuis, il a été en charge des Bolton Wanderers et plus récemment des Tranmere Rovers, où il a été limogé alors qu’il avait atteint les play-offs.

À Scunthorpe, il a un travail de survie à accomplir, mais s’il peut les faire avancer, la tâche n’est pas si intimidante avec beaucoup de clubs en bas et dans une ligue de 46 matchs, si longtemps à jouer.

Premier ordre du jour

Hill devra attendre le samedi 13 novembre pour se lancer en Ligue 2, car Scunthorpe doit accueillir les Doncaster Rovers deux fois en une semaine.

Premièrement, ils accueillent les Rovers le 6 novembre au premier tour de la FA Cup, puis le 9 novembre au Trophée Papa John’s.

Peut-être que cela pourrait être une bonne occasion d’en savoir plus sur sa nouvelle équipe sans laisser filer de précieux points de championnat.

Son premier match de Ligue 2 verra Scunthorpe United accueillir Salford City à Glanford Park. Salford se retrouve en difficulté au 19e rang et sera désespéré de prendre trois points.

Photo principale

Intégrer à partir de .