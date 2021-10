Keith Mitchell, nouveau dirigeant à Las Vegas ; Sergio García s’éloigne de la tête

L’Américain Keith Mitchell a bouclé un brillant deuxième tour de la CJ Cup en délivrant ce vendredi une carte signée de 64 coups et un cumulatif de 126 (-18), ce qui le place comme le nouveau leader du tournoi avec cinq coups d’avance sur un groupe de quatre joueurs.

Un jour après avoir égalé son plus bas en carrière de 62, Mitchell a également maintenu son grand moment et s’est mérité le titre de favori lors de la compétition du week-end.

son compatriote Jordan Spieth a réussi huit birdies et un Eagle pour contrer des bogeys mous qui lui ont donné un record de 65 (-7) et était à égalité au deuxième rang avec son compatriote Harry Higgs. (67, -5)) et le Sud-Coréen Seonghyeon Kim (63, -9), l’un des huit joueurs de son pays qui disputera la deuxième étape des qualifications du Korn Ferry Tour la semaine prochaine.

Adam Scott, qui a eu deux aigles dans ses cinq derniers trous et a joué ses sept derniers à 8 sous pour un 63.

Concernant la participation espagnole, Sergio García n’a pas connu son meilleur jour, mais il a signé un record de 70 coups (-2), ce qui lui a donné un cumulatif de 135 (-9), après avoir perdu 15 positions et partagé la dix-neuvième position.

