Keith Mitchell, nouveau leader du Wells Fargo Championship

09/05/2021 à 04h50 CEST

Efe

Le golfeur américain Keith Mitchell a délivré une carte signée de 66 coups (-5) pour accumuler 204 (-9) à l’issue du troisième tour du tournoi Wells Fargo Championship, du PGA Tour, et soyez le nouveau leader avec un avantage de deux coups.

Son compatriote Gary Woodland et l’Irlandais du Nord Rory McIlroy ont partagé la deuxième place avec 206 tirs (-7), tandis que l’Américain Luke List a terminé quatrième avec un record de 68 (-3) et 207 (-6) accumulé.

Le nouveau leader a eu une course parfaite au Quail Hollow Club avec cinq birdies et aucun bogey, ce qui a été la meilleure performance depuis le début du tournoi.

“J’ai l’impression que tout fonctionne vraiment”, a déclaré Mitchell. “Mon tir se sent vraiment bien, et à cet endroit, vous devez vraiment bien le contrôler. J’essaie vraiment de garder le ballon devant moi et de voir ce que nous pouvons faire demain.”

McIlroy, qui joue son meilleur golf depuis la déclaration de la pandémie de coronavirus Lorsqu’il était numéro un mondial, il a livré une carte signée de 68 (-3) et Woodland avait un record de 70 (-2).

Le Mexicain Abraham Ancer a répété un record de 70 (-1) pour être le meilleur golfeur latino-américain des cinq qui ont réussi le cut en accumulant 209 (-4) et en partageant la septième place avec cinq autres joueurs.

La même chose ne s’est pas produite avec son compatriote Carlos Ortiz, qui a perdu 11 places au classement après avoir réalisé le pire tour jusqu’à présent de ce tournoi avec une carte signée de 73 coups (+2) et un cumulatif de 211 (-2) qui le laisse à la seizième place, partagée avec six autres joueurs.

L’Argentin Emiliano Grillo a terminé à la vingt-troisième place après avoir un record de 72 (+1) et accumulé de 212 (-1), le même que le jeune Chilien Joaquín Niemann qui a délivré une carte signée de 70 (-1).

Alors que le vétéran vénézuélien Jhonattan Vegas a enregistré 73 coups sûrs (+2), le pire jusqu’à présent ce tournoi, et lui a fait perdre 25 places au classement au quarante-neuvième avec un cumulatif de 214 (+1), qu’il partageait avec quatre d’autres joueurs.