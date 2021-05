Keith Nelson nomme les trois meilleurs plats à emporter de sa course de deux décennies avec Buckcherry

Ancien BUCKCHERRY guitariste Keith Nelson a été invité dans une nouvelle interview avec Everyone Loves Guitar à nommer les trois meilleurs points à retenir de toute son expérience de jeu avec le groupe de rock californien pendant deux décennies. Il a répondu (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Ne prenez jamais de décision artistique basée sur la finance. Vous ne voulez pas laisser le côté commercial dicter ce que vous faites en tant qu’artiste – des chansons que vous écrivez aux disques que vous faites au spectacle que vous montez. Nos meilleures décisions ont été toujours basé sur la pureté de l’intention de la musique, et nos pires décisions ont été prises pour des raisons financières et dictées par cela.

“Une des choses que j’ai toujours de jeunes groupes [when they ask me], «Vous avez des conseils pour nous?», Je suis, «Oui. Assurez-vous que vous aimez ce que vous faites, car à la fin… «Parce que vous êtes dans un bus avec des gars, ils finiront par vous énerver», continua-t-il. «C’est inévitable. Ce ne sont pas des arcs-en-ciel et des licornes qui volent de vos fesses tous les jours. À la fin de la journée, vous vous disputez avec votre petite amie, [you’re] loin de chez toi, tu n’as pas gagné autant d’argent que tu le pensais… Des trucs de la vie vont arriver. Si vous n’aimez pas vraiment, vraiment faire de la musique et la faire, c’est une route longue et difficile. Le réconfort que j’ai toujours trouvé, peu importe ce qui se passait dans la vie, à l’intérieur ou à l’extérieur du groupe, c’est que j’ai toujours adoré le faire, et c’était le sauveur de tout. Parce que si ma motivation avait été: «Je veux juste gagner beaucoup d’argent», ce n’était pas comme ça tout le temps… Parce qu’être dans un groupe à succès, c’est beaucoup de travail. C’était beaucoup de travail. Et je ne le prends pas à la légère, et je suis absolument reconnaissant pour tout cela, mais c’est beaucoup de travail. Vous devez être entièrement engagé et dévoué – du moins d’après mon expérience. Je pense qu’il y a des gens qui ne peuvent pas être un membre principal d’un groupe et surfer sur la vague et en profiter, mais pour moi, dans la salle des machines, vous devez être tout à fait d’accord.

«Vous avez demandé trois plats à emporter. Il y en a deux. [The third is] pariez toujours sur vous-même, ” Keith ajoutée. “Allez avec votre instinct. Pariez sur vous-même.”

Nelsondépart de BUCKCHERRY a été annoncé en mai 2017. À l’époque, aucune raison n’a été donnée pour expliquer sa rupture avec le groupe. Il a été remplacé par Kevin Roentgen, qui avait déjà joué avec PERLE AMÉRICAINE et ÂME.

Dans une interview de décembre 2019 avec “Trunk Nation: LA Invasion” au SiriusXM, Nelson a déclaré à propos de sa sortie de BUCKCHERRY: “Je n’ai jamais vraiment parlé de mes raisons [for leaving], parce que ce n’était pas juste un. »Il a ajouté:« Je suis vraiment fier de ce que j’ai fait. Nous avons accompli beaucoup de choses – bien plus que nous ne le pensions – et je n’ai aucune rancune. Je vais juste de l’avant. “

BUCKCHERRY chanteur Josh Todd dit au “Appétit pour la distorsion” podcast que les choses “sont devenues vraiment bizarres” au cours des trois années précédant le départ de Nelson et batteur Xavier Muriel. “Ce n’était tout simplement plus un groupe. Nous n’étions pas alignés; nous n’étions pas tous concentrés sur les mêmes choses; nous ne voulions pas tous les mêmes choses”, a-t-il déclaré. “Tout se passe pour une raison, et ce n’est que de grandes choses pour nous tous. Je ne peux pas parler pour Keith ou alors Xavier, mais j’espère juste qu’ils sont vraiment heureux dans leur vie. C’est tout ce qui me tient à cœur, vraiment, car en fin de compte, c’est tout ce que vous voulez pour les gens. Je ne peux pas nourrir de ressentiment ou de colère envers qui que ce soit. À l’époque, il y avait beaucoup de choses qui me frottaient dans le mauvais sens, mais depuis, j’y ai vraiment beaucoup travaillé, et maintenant, avec le recul, il fallait juste que ça arrive. Maintenant, tout est vraiment incroyable. À chaque changement de gamme BUCKCHERRY‘s histoire, ça s’est toujours amélioré, donc j’avais ça à réfléchir quand tout ça se passait, donc j’étais juste optimiste à propos de tout ça. “

En mars 2019, Todd a dit qu’il n’avait pas encore ravivé son amitié avec Nelson, malgré la tentative du chanteur d’enterrer la hachette. “Je peux vous dire ceci. Je lui ai vraiment donné une opportunité de se préparer pour ça, et il n’a pas saisi cette opportunité,” Todd mentionné. «Je ne peux que vous dire personnellement que j’ai beaucoup travaillé sur le sujet et je peux dire ceci que j’espère qu’il est heureux, et c’est tout. Et j’espère que tous ceux qui ont eu des problèmes avec [BUCKCHERRY] et a dû partir est heureux, car c’est tout ce qui compte à la fin de la journée. Je ne le déteste pas et je ne déteste personne. ”



