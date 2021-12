Keith Olbermann frappé sur Twitter pour attaque contre la famille Romney

commentateur de gauche Keith Olbermann a été traîné en ligne mercredi après avoir réagi à une photo de Sen. Mitt Romney (R-UT) avec sa très grande famille en suggérant que les hommes sur l’image devraient subir une vasectomie.

Mercredi matin, Olbermann a publié une capture d’écran d’un tweet du jour de Noël du sénateur. Le 25 décembre, Romney a cité un verset de la Bible et partagé une photo de sa famille immédiate, qui se compose d’environ trois douzaines de personnes. Romney et sa femme Ann Romney ont cinq fils, vingt-quatre petits-enfants et même un arrière-petit-enfant.

Romney avait écrit : « De ma famille à la vôtre, joyeux Noël !

« Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre, bonne volonté envers les hommes. » De ma famille à la vôtre, Joyeux Noël ! pic.twitter.com/FBvyFlnqmr – Mitt Romney (@MittRomney) 25 décembre 2021

Olbermann, quatre jours plus tard, a saisi l’occasion d’attaquer la famille Romney pour avoir ce qu’il a affirmé étaient trop d’enfants. L’ancien présentateur d’ESPN a tweeté : « Quelqu’un offre à ces gens des vasectomies. »

Quelqu’un offre à ces personnes des vasectomies pic.twitter.com/hp5RAUF3pk – Keith Olbermann (@KeithOlbermann) 29 décembre 2021

Le commentaire a suscité la colère sur Twitter, en particulier de la part des conservateurs.

« Je pense que l’un des potentiels les plus tristes d’un être humain est de vieillir sans avoir de descendance. Keith Olbermann n’a pas d’enfants », Jack McGuire de Barstool Sports a commenté. « Juste un penthouse vide près de Central Park où il crie toute la journée sur les vaccins comme le Scrooge. Je me sens mal pour lui. C’est une vie triste.

Je pense que l’un des potentiels les plus tristes d’un être humain est de vieillir sans avoir de descendance. Keith Olbermann n’a pas d’enfant. Juste un penthouse vide près de Central Park où il crie sur les gens à propos des vaccins toute la journée comme le Scrooge. Je me sens mal pour lui. C’est une vie triste. https://t.co/vSmghzFi6E – Jack McGuire (@JackMacCFB) 29 décembre 2021

Mercedes Schlapp a répondu : « Chaque enfant est un cadeau. Arrêtez d’insulter les grandes familles.

Chaque enfant est un cadeau. Arrêtez d’insulter les grandes familles. https://t.co/0MKf3jmjYw – Mercedes Schlapp (@mercedesschlapp) 29 décembre 2021

D’autres ont cloué Olbermann pour le commentaire méprisant en défendant les enfants, tandis que Ben Domenech de The Federalist a qualifié l’ancien hôte de MSNBC de « boomer solitaire sans enfant ».

Boomer solitaire et sans enfant a des réflexions sur une vaste famille aimante envoyer Tweet https://t.co/km31wajgNj – Ben Domenech (@bdomenech) 29 décembre 2021

Le libéralisme est ce qui vous arrive lorsque vous êtes possédé par la haine de soi, l’amertume et le ressentiment des gens meilleurs que vous, pièce 5829572 https://t.co/USvAOA4DpD – PEG (@pegobry) 29 décembre 2021

« Comment peut-il y avoir trop d’enfants ? C’est comme dire qu’il y a trop de fleurs. ~ Mère Teresa de Calcutta https://t.co/rdZkttvWfb – Mary Margaret Olohan (@MaryMargOlohan) 29 décembre 2021

« Les enfants sont un don du Seigneur, ils sont une récompense de sa part. » Psaume 127 https://t.co/d3MbQ2U1RR – Steve Cortes (@CortesSteve) 29 décembre 2021

Olbermann a ensuite retweeté un commentaire sur son fil, qui disait : « Mitt Romney – 5 enfants et 52 ans de mariage contre Keith Olbermann – jamais marié et sans enfants. Je pense que nous savons qui est le meilleur homme.

L’utilisateur avait également écrit : « C’est le genre d’insensibilité à laquelle on peut s’attendre de la part d’un homme sans enfant, misérable et misérable comme Keith Olbermann. Se moquer d’un homme parce qu’il a une famille nombreuse et prospère est pathétique.

Mitt Romney – 5 enfants et 52 ans de mariage contre Keith Olbermann – jamais marié et sans enfants. Je pense que nous savons qui est le meilleur homme. – Austin Drake (@austinvdrake) 29 décembre 2021

Olbermann, apparemment indifférent au contrecoup, a commenté : « Merci pour le compliment ! »

Merci pour le compliment! https://t.co/YGit7GSN4b – Keith Olbermann (@KeithOlbermann) 29 décembre 2021

