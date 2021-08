Keith Olbermann veut que Jimmy Dore soit banni de toutes les plateformes ⋆ .

par Caitlin Johnstone, Caitlin Johnstone :

Prouvant une fois de plus qu’il ne se soucie pas de savoir sur qui il doit marcher pour se frayer un chemin jusqu’au fond, le héros médiatique libéral déchu Keith Olbermann a appelé à la suppression complète du comédien de gauche et podcasteur Jimmy Dore de toutes les plateformes Internet.

“Il est temps d’interdire cette succube sauvage Jimmy Dore de Twitter et d’autres plateformes”, a déclaré Olbermann à son million de followers sur Twitter vendredi.

La colère d’Olbermann a été provoquée par un court clip vidéo bizarrement décrit comme « misogyne » dans lequel Dore dépeint l’élitiste libérale déconnectée Emma Vigeland comme une élitiste libérale déconnectée, affirmant que si des gens comme elle essayaient d’amener leur université ésotérique branlette marxiste de vrais gens de la classe ouvrière, ils recevaient des coups de poing au visage et leur sommaient de retourner dans leur cul-de-sac. Cela n’a probablement pas aidé non plus que Dore ait fait plusieurs segments sur la glissade d’Olbermann dans la folie bavarde drapée de drapeaux après l’élection de Donald Trump, y compris ses excuses publiques aux criminels de guerre George W Bush et John McCain, son hystérie démente en Russie et son soutien à la surveillance par la NSA de personnalités médiatiques américaines.

“Quelqu’un s’est senti blessé et maintenant il veut censurer ses critiques comme un fasciste autoritaire ordinaire”, a répondu Dore au message d’Olbermann.

Il est temps d’interdire cette succube sauvage @jimmy_dore de @Twitter et d’autres plateformes https://t.co/qMUcNJq4Eg – Keith Olbermann (@KeithOlbermann) 30 juillet 2021

Vous pouvez toujours compter sur les experts les moins ancrés dans la réalité pour dire à haute voix ce que les autres pensent en privé. Le soutien à la censure d’Internet est désormais une position dominante parmi les soi-disant « modérés » du Parti démocrate corporatiste belliciste, non seulement pour les gens à leur droite mais aussi pour les gens à leur gauche. S’il n’en tenait qu’à ces monstres, tout Internet ne serait qu’un groupe de libéraux de Wall Street s’accordant sur le fait que Trump est mauvais et que Jen Psaki est une princesse guerrière forte mais sensuelle.

Le tweet d’Emma Vigeland sur lequel Dore riffait dans le clip était plus tordu à propos d’une “alliance rouge-brun” que tous les adultes devraient réaliser maintenant n’était jamais autre chose qu’une campagne de gestion narrative pour empêcher les gauchistes de s’éloigner trop de la fenêtre d’opinion acceptable d’Overton autorisée par l’établissement. Pendant des années, un courant de pensée gauchiste occidentale a crié hystériquement à propos d’une alliance imminente entre socialistes et fascistes, et pourtant la seule preuve qu’ils ont pu produire pendant tout ce temps que cela se produit sont des choses comme Glenn Greenwald qui se passe Tucker Carlson , Dore a interviewé un Boogaloo Boy anti-guerre une fois, et j’ai fait quelques erreurs au début de ma carrière d’écrivain. Ce n’est que par la gymnastique mentale la plus déterminée que cela se rapproche du même univers que le fantasme du Strasserism de la Nuit des longs couteaux auquel les alarmistes de l’« alliance rouge-brun » se sont masturbés, et il est temps pour tout le monde d’admettre qu’ils se sont trompés. cette menace imaginaire.

