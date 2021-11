Keith Pool dépose une plainte contre Anthony Campo Ku Klux Klan Note

Un officier de police de Black Ohio dont le chef de la police de l’époque a placé une pancarte « Ku Klux Klan » sur sa veste a déposé une plainte pour discrimination contre le département et a demandé la publication de documents concernant d’autres comportements offensants présumés.

Officier de police du lac Sheffield Piscine Keith accusé l’ancien chef de la police Anthony Campo de harcèlement répété en raison de sa race. Pool a également accusé Campo d’avoir tenté d’interférer avec son embauche.

« D’autres employés de la division de la police m’ont dit qu’avant mon embauche, M. Campo avait interféré avec mon processus de candidature et de recrutement et avait déclaré en présence de plusieurs employés qu’il n’embaucherait jamais un » n****r « », a déclaré Pool dans une plainte déposée auprès de la Commission des droits civils de l’Ohio.

Au moment où il a été embauché, Pool était le seul officier noir de la force de Sheffield Lake.

« Anthony Campo m’a harcelé de manière continue parce que je suis noir », a déclaré la plainte de Pool. « Un ou plusieurs de mes autres officiers supérieurs ont su que M. Campo me harcelait parce que je suis noir mais ne l’a pas arrêté. »

En plus de la plainte pour droits civils, Pool a déposé une requête en mandamus auprès de la Cour suprême de l’Ohio, demandant au tribunal d’ordonner à la ville de Sheffield Lake de divulguer les documents que Pool avait précédemment demandés – des documents qui, selon Pool, révèlent les autres actions racistes de Campo. .

Pool a rejoint le service de police en septembre 2020 et était le seul policier noir du service à l’époque.

En juin, une vidéo montrait l’ancien chef de la police de Sheffield Lake, Anthony Campo, plaçant un morceau de papier avec les mots « Ku Klux Klan » au dos d’une veste appartenant à l’officier Keith Pool.

Campo aurait montré son travail à un autre employé du service de police avant que Pool ne découvre la note.

Peu de temps après, Campo aurait créé un chapeau pointu dans le style de la capuche du KKK et l’aurait placé sur sa tête. Selon Pool, Campo lui a dit qu’il devrait porter le chapeau lors de son prochain appel.

« Ce n’était pas le premier cas de comportement raciste et offensant commis par mon ancien patron, Anthony Campo », a déclaré Pool dans un communiqué de presse. « C’était juste la première fois qu’il était filmé. J’ai une connaissance directe de nombreux exemples de ce type de harcèlement au travail, et le fait que la ville de Sheffield Lake ne remette pas les dossiers publics liés à ces abus me fait me sentir déshumanisé et insulté.

La plainte de Pool décrit d’autres actes discriminatoires présumés qui, selon lui, ont été commis contre lui en raison de sa race.

« Monsieur. Campo a créé des images racialement offensantes se moquant de moi, qu’il a affichées sur les tableaux d’affichage des services de police et montrées à d’autres employés », indique la plainte.

L’une de ces images créée par Campo « comprend le visage de l’officier Pool, le représente comme la faucheuse et comprend la légende » The Raccoon Reaper « », indique la demande de document.

« Il a également publié des images harcelant racialement le seul officier latino de la division, notamment [an] image représentant le visage de l’officier latino dans le cadre d’un logo de salsa », indique la plainte de Pool. D’autres images auraient ciblé des employés en raison de leur race ou de leur religion, et au moins l’une d’elles contenait une « insulte homophobe et le visage d’un employé ».

Campo aurait créé d’autres images, les montrant à d’autres employés avant de les détruire.

« Avec les images ‘Face in Hole’ les plus offensantes, M. Campo les imprimait et les montrait aux employés de la Division de la police, puis les déchiquetait dans la déchiqueteuse de la Division de la police », indique la pétition de mandamus de Pool.

Les actions de Campo se sont étendues au-delà de ce qu’il pouvait faire avec un ordinateur et une imprimante, selon Pool.

« Monsieur. Campo a fait des remarques racistes, notamment en me disant, à moi et à un officier biracial, alors que nous étions assis dans une voiture de police, qu’il semblait que nos vitres étaient teintées, faisant référence au fait que nous avons la peau foncée », indique la plainte de Pool.

Pool était avec la police de Sheffield Lake à peine huit mois lorsque l’incident du panneau Ku Klux Klan s’est produit.

Campo était au service du département depuis environ 33 ans, passant les huit derniers en tant que chef.

La demande de mandamus dit que le maire de la ville de Sheffield Lake Dennis apporter était au courant des actions de Campos, car il « venait régulièrement à la station les jours où M. Campo avait affiché des images ‘Face in Hole’ sur des babillards.

En juillet, Bring a immédiatement placé Campo en congé administratif. Il a déclaré à un journal local qu’il avait l’intention de le licencier, mais a plutôt autorisé Campo à démissionner.

Après l’incident, l’ex-chef Campo a déclaré à l’affilié local de NBC WKYC que tout l’incident était « exagéré » et a déclaré qu’il pensait que des personnes dans le département avaient essayé de le faire tomber. Il a présenté des excuses, mais aurait déclaré que le signe KKK faisait partie d’une « plaisanterie d’avant en arrière ».

Les représentants de Sheffield Lake n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Law&Crime.

Vous pouvez lire la plainte pour discrimination et la demande de mandamus de Pool ci-dessous.

(Images via Pfeiffer Wolf Carr Kane et Conway)

Une astuce que nous devrions connaître ? [email protected]