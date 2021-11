Keith Richards sur le décès de Charlie Watts et l’avenir des Stones

Le guitariste des Rolling Stones, Keith Richards, a parlé de la perte de Charlie Watts et du rôle crucial que la batterie de Watts a joué dans le groupe, ainsi que des réserves que les membres survivants avaient de continuer après le décès du batteur emblématique en août.

S’adressant à Strombo sur Apple Music, Richards a admis que « la dernière chose que je voulais faire était une tournée des Rolling Stones sans Charlie », se référant à la façon dont le batteur avait été déconseillé de tourner sur ordre du médecin plus tôt cette année. « Pour un groupe de notre longévité, avoir soudainement un autre homme à la place du batteur est un saut dans le noir », ajoute Richards.

« Mais tu sais, Charlie a dit, ‘Regarde, continue avec Steve’ [Jordan, drummer in Richards-led side-project X-Pensive Winos]. Charlie Watts était notre pilier… Vous avez pris Charlie, tout s’est effondré, et pour pouvoir faire la transition et ressentir la présence de Charlie d’une certaine manière via Steve. Steve aimait Charlie à mort et ils étaient de bons amis. C’est donc presque comme une transition à laquelle nous devons tous faire face lorsque nous y montons tous les soirs. Mais jusqu’ici tout va bien. Beaucoup d’énergie, beaucoup de plaisir. »

S’exprimant début août, Watts lui-même était déçu de ne pas être sur la route avec le groupe, mais a donné sa bénédiction à Jordan pour remplir le tabouret de batterie vacant pour la tournée américaine du groupe. « Pour une fois, mon timing a été un peu décalé », a déclaré Watts. « Après toutes les souffrances des fans causées par COVID, je ne veux vraiment pas que les nombreux fans des Rolling Stones qui détenaient des billets pour cette tournée soient déçus par un autre report ou annulation. J’ai donc demandé à mon grand ami Steve Jordan de remplacer moi. »

Les Rolling Stones sont revenus sur scène le 20 septembre au Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, dédiant le spectacle à Watts. Le groupe a actuellement des dates à travers les États-Unis jusqu’au 20 novembre, date à laquelle ils joueront un spectacle intime au Hard Rock Live en Floride pour clôturer la tournée.

S’adressant à Strombo à propos de sa relation avec le reste des Stones, Richards a également révélé qu’il ne s’était jamais senti plus proche du chanteur Mick Jagger que lorsque le couple était sur scène. « C’est presque indescriptible », dit-il. « Quand Mick et moi travaillons, nous savons tous les deux que ‘Hé, je compte sur toi.’ Et il y a une belle joute et aussi comme un soutien. C’est là que je ressens mon amitié avec Mick plus intensément qu’à aucun autre moment où il est sur scène. Vous savez, j’ai son dos. Il a le mien. C’est un morceau intéressant d’improvisation continue tous les soirs et c’est comme, jusqu’où voulez-vous le pousser? Et c’est la moitié du plaisir. Ce n’est jamais pareil, ce spectacle, il n’y a pas de script. «

La réédition du 40e anniversaire de Tattoo You est maintenant disponible.