Keith Thurman contre Mario Barrios, grand combat le 5 février

Keith Thurman (29-1, 22 KO) réapparaîtra le 5 février 2022 aux mains de Premier Boxing Champions, dans ce qui sera son premier combat depuis sa défaite contre Manny Pacquiao à l’été 2019. Son rival sera Mario Barrios (26-1, 17 KO), diffusant le combat aux États-Unis FOX en pay-per-view, ce qui est très critiqué par les fans américains.

C’est une rencontre à un véritable carrefour, extrêmement importante pour les carrières des deux américains pour diverses raisons. Pour Barrios, car il passe des super-légers après la première défaite de sa carrière aux mains de Gervonta Davis, et il affrontera l’un des coqs de la catégorie sans combats d’acclimatation. Et dans le cas de la Floride, parce que cela vient aussi de perdre pour la première fois en tant que professionnel contre Manny Pacquiao, avec l’aggravation qu’il y a deux ans et demi, donc l’inactivité a été remarquable.

Initialement cette confrontation était prévue le 29 janvier, mais elle a été reportée d’une semaine. Le soir même, Léo Santa Cruz ils rencontreront l’étranger Keenan carbajal, qui sera son retour après avoir perdu contre Gervonta Davis.

La ville hôte aux États-Unis n’est pas encore connue, mais PBC continue de montrer sa force en annonçant des événements pour les premiers mois de 2022.