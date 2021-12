Keith Thurman et Mario Barrios joueront dans un affrontement de haut vol entre les poids welters

LAS VEGAS (21 décembre 2021) – L’ancien champion du monde unifié des poids welters Keith « One Time » Thurman revient sur le ring pour affronter l’ancien champion du monde des super-légers Mario » El Azteca « Barrios dans un combat de 12 rounds correspondant au poids welter qui Le samedi 5 février, en tête d’affiche d’une programmation à la carte FOX Sports PBC pleine d’action depuis la Michelob ULTRA Arena du Mandalay Bay Resort and Casino à Las Vegas.

Le co-événement présenté verra le champion du monde à quatre divisions Leo « El Terremoto » Santa Cruz combattre Keenan » Bedo » Carbajal dans un engagement super poids plume de 10 rounds, tandis que deux poids welters vétérans dynamiques comme Abel Ramos et Josesito « Riverside Rocky ‘ ‘ López entre en collision dans une course de 10 rounds. La diffusion à la carte commencera à 21 h HE / 18 h HP avec l’ancien champion des deux divisions Luis « Pantera » Nery en tête-à-tête avec Carlos Castro dans un duel de super poids coq de 10 rounds.

Thurman et Barrios tenteront de rebondir après avoir perdu leurs records respectifs avec une victoire retentissante le 5 février pour se remettre sur la bonne voie pour un autre titre mondial. Thurman reviendra sur le ring après une absence de 30 mois, la plus longue période d’inactivité de sa carrière, tandis que Barrios se testera dans la division des 147 livres pour la première fois de sa carrière contre l’un des membres les meilleurs et les plus expérimentés. poids welters dans le monde.

« C’est l’une des cartes les plus excitantes et intrigantes que j’ai vues depuis longtemps. Keith Thurman et Mario Barrios chercheront à faire tout leur possible pour obtenir une belle victoire dans ce combat », a déclaré Tom Brown, président de TGB Promotions. « Leo Santa Cruz sera sûrement aussi très motivé pour revenir sur le ring, et je m’attends à ce qu’il revienne avec plus d’intensité contre Keenan Carbajal. Aussi, tout le monde sait qu’il y aura un feu d’artifice entre Abel Ramos et Josesito López, et ce que Luis Nery et l’invaincu Carlos Castro nous montreront à l’intérieur du ring. Le 5 février sera une soirée spéciale pour les fans de boxe en direct de Las Vegas sur FOX Sports PBC Pay-Per-View. »

Les billets pour cet événement, qui est promu par TGB Promotions, seront mis en vente ce mercredi 22 décembre à 10 h 00 PT via axs.com.

Thurman (29-1, 22 KOs) a 33 ans et a l’une des carrières les plus impressionnantes des meilleurs poids welters de sa génération, après avoir battu les anciens champions Shawn Porter, Danny Garcia et Robert Guerrero. Le natif de Clearwater, en Floride, a subi la première défaite de sa carrière lors de son plus récent concours, un combat serré que Manny Pacquiao a remporté aux points et a été nommé combat de l’année 2019.

Thurman a prouvé qu’il était capable d’atteindre des cotes d’écoute à lui seul lorsque son combat d’unification des poids welters contre Danny Garcia a attiré un pic de 5,1 millions de téléspectateurs. C’était la plus grande audience pour un match de boxe en prime time et à la télévision depuis 1998.

« J’ai attendu longtemps pour remonter sur le ring, et je veux déjà avoir le temps de concourir », a déclaré Thurman. «En 2022, je rappellerai à l’ensemble du monde de la boxe qu’en 2022, je ferai Keith ‘One Time’ Thurman est un combattant inoubliable. Je me concentre sur le présent, je suis de retour et prêt à me battre. Je rêve grand, et maintenant il est temps de réaliser ces rêves. Préparez-vous, car je me suis entraîné très dur pour monter une émission le 5 février pour le pay-per-view contre Mario Barrios. Cela a déjà commencé et mon heure est venue ».

Barrios (26-1, 17 KOs) a 26 ans et devra faire face à un grand défi contre Thurman. Le natif de San Antonio affrontera un poids welter très expérimenté comme Thurman. Barrios a un avantage de trois pouces sur Thurman et cherchera à l’utiliser pour établir sa présence dans la division des 147 livres.

Barrios a perdu son championnat du monde des super-légers lorsqu’il a subi une défaite par TKO au 11e round lors de son dernier combat contre Gervonta Davis le 26 juin de cette année. Barrios mesure 5 pieds 10 pouces et travaille sous la tutelle du célèbre entraîneur Virgil Hunter. Ce partenariat s’est avéré fructueux, car Hunter a guidé Barrios pour remporter le titre de la division des 140 livres lorsqu’il a battu Batyr Akhmedov par décision unanime en 2019.

« Je suis ravi de faire mes débuts en poids welter contre un grand boxeur et ancien champion du monde comme Keith Thurman », a déclaré Barrios. «Plusieurs n’accepteraient pas ce combat, mais c’était précisément pourquoi je le voulais. Nous aimons tous les deux lancer des bombes. Les gens savent que je suis un guerrier qui n’a peur d’aucun défi. C’est pourquoi tout le monde devrait acheter ce combat. ‘El Azteca’ enverra un message le 5 février ».

Santa Cruz (37-2-1, 19 KOs) a 33 ans, est né à Michoacan, au Mexique et est un champion du monde de quatre divisions qui s’est imposé comme l’un des meilleurs boxeurs mexicains de sa génération tout en résidant actuellement à Rosemead. , Californie. Le Mexicain a un héritage remarquable en tant que champion du monde dans les divisions 118, 122, 126 et 130 livres. Il vient de perdre contre Gervonta Davis dans un combat pour le titre mondial des poids légers et super-plumes le 31 octobre 2020. Avant cela, son seul défaut précédent avait été une défaite contre Carl Frampton en 2016, qu’il a su venger lors du match revanche. entre les deux en 2017.

« Je suis ravi d’être de retour après avoir passé un an hors du ring », a déclaré Santa Cruz. «Je veux déjà pouvoir offrir un grand combat aux fans le 5 février à Las Vegas. J’espère que tout le monde apprécie mon combat et une bonne soirée de boxe. »

Carbajal (23-2-1, 15 KO) a 30 ans et est le neveu du quintuple champion du monde, médaillé d’argent olympique et membre du Temple de la renommée Michael Carbajal. Cependant, Carbajal se fait un nom dans le monde de la boxe et cherche à remporter son propre titre mondial. Battre Santa Cruz serait un grand pas vers cet objectif après s’être montré à domicile au Phoenix Footprint Center avec une impressionnante victoire par TKO sur Josean Figueroa-Bonilla lors de leur dernier engagement le 13 novembre.

« C’est ma présentation au monde, et je serai à la hauteur de l’occasion comme je l’ai fait à Phoenix », a déclaré Carbajal. « Je me prépare à faire de mon mieux et à faire de mon mieux contre un grand champion comme Leo Santa Cruz. »

Ramos (27-4-2, 21 KO) fait partie de la famille de combattants de Casa Grande, en Arizona, qui comprend son neveu, le concurrent invaincu des poids welters, Jesus Ramos. Ramos a 30 ans et a une solide réputation de boxeur persistant et beau. Il a tourné son combat contre Omar Figueroa, Jr. lorsqu’ils se sont battus sur un pied d’égalité et Figueroa a été contraint de démissionner assis sur son banc entre les rounds lors de leur combat le 1er mai. Il a également une perte de décision partagée à son actif contre le champion du monde cubain des poids welters Yordenis Ugas et a montré son côté dramatique lorsqu’il a remporté une victoire par TKO contre Bryant Perrella dans les dernières secondes de leur concours de 2020.

« Je suis ravi de pouvoir commencer l’année avec un grand combat », a déclaré Ramos. « Josesito est un très bon combattant et je m’attends à ce que ce soit une guerre. Les gens ne vont pas être déçus. »

Lopez (38-8, 21 KOs) a gagné le surnom de « Rocky from Riverside » grâce à ses combats tout ou rien. Certains de ses rivaux les plus notables dans le passé ont été Canelo Álvarez, Marcos Maidana, Andre Berto et Víctor Ortiz. Le vétéran de 37 ans originaire de Riverside, en Californie, a toujours été difficile à battre, ce qui a été noté dans sa maigre défaite par décision majoritaire face au champion de l’époque Keith Thurman en 2019. Depuis lors, Lopez a remporté deux combats consécutifs. contre John Molina, Jr. et Francisco Santana.

« Je suis extrêmement motivé et prêt pour mon prochain défi », a déclaré Lopez. « Ramos sera un adversaire coriace, mais je suis plus que prêt à déployer mes compétences et à montrer que je suis l’un des meilleurs de la planète. »

Nery (31-1, 24 KO) a 26 ans et a perdu son invaincu lorsqu’il a été arrêté par Brandon Figueroa lors de leur concours d’unification pour le titre des super poids coq le 15 mai de cette année. Auparavant, le natif de Tijuana avait submergé ses rivaux dans deux divisions différentes (118 et 122 livres) avec des KO dans 12 des 13 combats consécutifs. Sa victoire aux points était une décision unanime sur Aaron Almeda pour remporter le titre mondial des super poids coq WBC en 2020, et maintenant il cherche à l’emporter contre Castro pour être à nouveau sur l’orbite d’un autre titre mondial.

« Je cherche à bien démarrer mon année à Las Vegas », s’est exclamé Nery. «Je ne voulais pas de combat facile, j’ai demandé l’adversaire le mieux classé qui soit. Castro a une grande marque et se classe en haut du classement de la division des super poids coq. Battre Castro me permettrait de me réinsérer dans la discussion pour le titre mondial, et j’essaie d’y être à nouveau ».

L’immaculé Castro (27-0, 12 KO) est né à Sonora, au Mexique et a déménagé aux États-Unis alors qu’il n’était qu’un enfant. Actuellement, il vit à Phoenix, en Arizona. Castro est resté invaincu et cherche maintenant à faire un grand pas vers un combat pour le titre mondial en battant Nery. Le boxeur de 27 ans a fait un grand pas en avant en s’imposant de manière spectaculaire contre Oscar Escandón, l’éliminant au 10e tour de leur match du 21 août.

« Je suis super excité pour ce prochain combat », a déclaré Castro. «C’est une excellente occasion de déployer mes compétences contre un boxeur bien connu et accompli comme Nery. Je vais montrer pourquoi je mérite d’être si haut dans le classement et de gagner une chance d’affronter les champions du monde. »