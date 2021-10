Keith Urban annonce les dates de Speed ​​Of Now au Royaume-Uni et en Europe pour 2022

Keith Urbain est prêt à amener sa tournée « The Speed ​​Of Now Tour » au Royaume-Uni et en Europe au printemps prochain.

Au Royaume-Uni, la star australienne de country se rendra à Birmingham, Newcastle, Manchester, Édimbourg et Londres, où il jouera l’Eventim Apollo, en mai. Les billets seront en vente générale à 10h le vendredi 15 octobre. Après ses dates au Royaume-Uni, Urban se rend ensuite en Europe pour six spectacles épiques à travers l’Allemagne et les Pays-Bas.

La tournée partage son nom avec le 10e album studio d’Urban, The Speed ​​Of Now Part 1, qui est arrivé en septembre 2020.

Les critiques du monde entier ont qualifié les concerts d’Urban de « à ne pas manquer », aussi imprévisibles qu’explosifs, sans jamais deux spectacles identiques et la tournée mondiale « The Speed ​​Of Now » promet d’être la même. Combinez les succès de sa carrière, y compris son duo à succès mondial avec P!NK, « One Too Many », qui a amassé plus de 400 millions de streams dans le monde, « Parallel Line », « Blue Ain’t Your Color », « The Fighter, Polaroid et Superman », avec sa personnalité contagieuse, son jeu de guitare virtuose, son sens du spectacle et sa spontanéité apparemment sans effort et ensemble, ils créent une soirée musicale vraiment inoubliable.

Urban a marqué 24 numéros un en carrière et a vendu plus de 20 millions d’albums dans le monde et a collaboré avec un groupe diversifié d’artistes comprenant Post Malone, Taylor Swift, P!NK et Keith Richards.

Keith Urban joue les dates suivantes au Royaume-Uni et en Europe en 2022 :

Jeudi 28 avril – O2 Academy, Birmingham

Dimanche 1er mai – O2 City Hall, Newcastle

Mardi 3 mai – O2 Apollo, Manchester

Vendredi 6 mai – Eventim Apollo, Londres

Lundi 9 mai – Edinburgh Playhouse

17 mai – Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

18 mai – Munich, Zenith München

19 mai – Francfort, Myticket Jahrhunderthalle Frankfurt

21 mai – Berlin, Verti Music Hall

22 mai – Rotterdam, scène RTM

24 mai – Hambourg, Barclays Arena.

