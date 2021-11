Keith Urban est devenu un héros de dernière minute pour Tina Turner lors de l’intronisation au Rock & Roll Hall of Fame

La star country Keith Urban était un ajout de dernière minute à la cérémonie d’intronisation de la classe 2021 du Rock and Roll Hall of Fame samedi soir. Urban a joué « It’s Only Love » avec HER pour célébrer l’intronisation de Tina Turner dans la salle puisque Bryan Adams n’a pas pu se rendre à Cleveland après avoir été testé positif pour le coronavirus. Adams et Turner ont initialement enregistré « It’s Only Love » en duo pour son album Reckless de 1984. Comme Turner vit maintenant en Suisse, elle a également raté la cérémonie.

Adams a été testé positif au virus avant son départ pour Cleveland, rapporte Variety. Tous les participants à la cérémonie devaient être testés négatifs au COVID-19, même s’ils étaient vaccinés. Un représentant du chanteur de « Summer of ’69 » a déclaré qu’il était complètement vacciné et qu’il ne présentait aucun symptôme. Urban a ensuite été appelé pour se joindre à ELLE, qui a déclaré à SiriusXM’s Volume que les deux avaient répété « It’s Only Love » pour la première fois vendredi. Le chanteur de « God Whispered Your Name » a été appelé jeudi pour remplacer Adams, a-t-il déclaré à Volume.

(Photo : Kevin Mazur/. pour le Rock and Roll Hall of Fame)

Turner a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en tant qu’artiste solo par Angela Bassett, qui a remporté une nomination aux Oscars pour avoir joué Turner dans le biopic de 1993 What’s Love Got to Do With It. Christina Aguilera a interprété « River Deep, Mountain High », tandis que Mickey Guyton a chanté « What’s Love Got to Do with It? » Turner avait déjà été intronisée au Rock Hall en 1991 aux côtés de son ex-mari Ike Turner.

« It’s Only Love » est d’abord sorti sur l’album à succès d’Adams Reckless, puis en single en octobre 1985. Il a remporté une nomination aux Grammy pour la meilleure performance rock par un duo ou un groupe avec voix et le clip a remporté un MTV Video Music Award. Turner a également inclus une version live sur son album de 1988 Tina Live in Europe. Adams et Turner ont travaillé ensemble sur plusieurs chansons après « It’s Only Love », y compris sa chanson primée aux Grammy « Back Where You Started » et « Why Must We Wait Until Tonight », qui a été présentée dans What’s Love Got to Do With It.

La cérémonie d’intronisation au Rock Hall 2021 a également présenté Paul McCartney intronisant Foo Fighters, Drew Barrymore intronisant The Go-Go’s, Taylor Swift intronisant Carole King en tant qu’artiste solo, Dave Chappelle intronisant Jay-Z et Patti Smith intronisant Todd Rundgren. LL Cool J, Billy Preston et Randy Rhoads ont reçu le prix d’excellence musicale. L’exécutif Clarence Avant a reçu le prix Ahmet Ertegun, tandis que Kraftwerk, Charley Patton et Gil Scott-Heron ont été intronisés en tant que « premières influences ». La cérémonie a été filmée pour une émission spéciale HBO et HBO Max, qui sera diffusée à une date ultérieure.