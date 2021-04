Keith Urban fait appel à Breland et Nile Rodgers pour la vidéo “ Out The Cage ”

Keith Urban a partagé le clip de «Out the Cage» avec Nile Rodgers et le chanteur Breland. Le morceau apparaît sur l’album 2020 du chanteur country La vitesse du moment, partie 1 publié via Capitol Nashville / Hit Red / UMG Nashville.

Rodgers et Breland font tous deux des apparitions dans le visuel simpliste de la chanson. Tout au long de la majeure partie du visuel, le trio peut être vu en train de brouiller –– Urban et Breland avec Rodgers jouant en solo depuis un endroit séparé. Le morceau aux influences électroniques est associé à des lumières clignotantes colorées dans le clip vidéo avec une brume enfumée déformant les performances des artistes.

Urban a fait équipe avec la star du country-rap en plein essor Breland pour écrire «Out of the Cage» lors d’une session d’écriture à Nashville après qu’ils se soient connectés grâce à la fascination d’Urban pour le jeune artiste.

«Quand nous écrivions la chanson, j’ai dit:« Je veux vraiment, vraiment que ce soit une chanson qui parle de libération de toutes sortes », même si c’est quelqu’un dans une impasse, quelqu’un qui est coincé dans une relation qui ne mène nulle part et ils ne peuvent pas sortir, quelqu’un qui est en quelque sorte emprisonné dans son esprit », a déclaré Urban à The Boot. “Vous savez, cette ligne,” Dans mon esprit se trouve la clé qui ouvrira la porte / Vous ne pouvez pas me briser, il y a un nouveau jour à venir “, essaie juste de reprendre ce pouvoir à l’intérieur de nous tous, pour continuez à pousser vers l’extérieur et à sortir de tout confinement.

En parlant de collaboration avec Urban, Breland a déclaré à Billboard: «Il connaît tellement de musique et prête vraiment attention aux sons et à leur évolution, c’est pourquoi nous travaillons ensemble était aussi un choix naturel.»

«Out of the Cage» ouvre The Speed ​​of Now Part 1 et définit le ton de mélange des genres du projet. L’album a fait ses débuts au n ° 1 du classement Billboard Top Country Albums, son onzième album à le faire, et au n ° 7 du Billboard 200.

La vitesse du présent, partie 1 est sorti maintenant et peut être acheté ici.