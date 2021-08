Keith Urban partage un message d’autonomisation sur le single ‘Wild Hearts’

Keith Urbain a sorti le tout nouveau single “Wild Hearts”, un morceau édifiant avec des éléments pop et rock que la superstar country a coproduit avec Mitch Furr. Urban a écrit le morceau Hit Red/Capitol Nashville avec trois autres artistes, Eric Paslay, Brad Tursi d’Old Dominion et Jennifer Wayne de Runaway June.

La chanson est un appel aux armes stimulant pour quiconque ose rêver, avec des paroles telles que «Je suis ici pour vous dire que tout peut arriver dans cette vie si vous avez le cœur et la passion et un feu de Dieu allumé à l’intérieur. ” Sur le refrain, Urban chante : « Ceci s’adresse aux vagabonds et à tous les rêveurs prêts à s’envoler/Tous ces rock stars en devenir, continuez à lever vos guitares et à peindre le ciel/Pouvez-vous m’entendre ? Vous tous perdus qui ne sont pas vraiment perdus, continuez à faire briller votre lumière/Cela va aux jokers, qui a un cœur sauvage comme le mien ? »

La chanson fait suite à « One Too Many » d’Urban avec P!nk, qui est récemment devenu son 43e Top 10 dans le classement Country Airplay de Billboard. Il a grimpé dans le Top 40 de ce compte à rebours cette semaine en tant qu’artiste invité sur “Throw It Back” de Breland, qui grimpe 43-38.

Urban a récemment parlé à la station de radio britannique Smooth Country de sa passion pour le travail avec d’autres artistes. « J’ai toujours aimé collaborer, dit-il. « J’ai toujours aimé découvrir des collaborations inattendues, que ce soit avec P!nk ou Nile Rodgers ou Breland ou Église Éric ou qui que ce soit. Pitbull est sur un de mes morceaux, d’il y a deux albums [‘Sun Don’t Let Me Down.’ also featuring Rodgers, from 2016’s Ripcord].

Il a ajouté qu’une autre ambition ne sera désormais pas réalisée. “Je voulais vraiment faire quelque chose avec Daft Punk, et j’ai eu le cœur brisé qu’ils se soient séparés”, a déclaré Urban. «C’était quelqu’un qui était probablement en haut de ma liste d’artistes que j’admire vraiment, vraiment, vraiment – ​​le travail qu’ils ont fait en studio. Parce que c’est le plus haut niveau de ce genre d’artisanat. Ils sont tout simplement incroyablement doués pour ça.

