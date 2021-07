Keith Urban participe à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo

Keith Urban a rejoint des artistes du monde entier lors d’une apparition surprise lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo le vendredi 23 juillet, rejoignant l’événement dans une performance virtuelle préenregistrée. Urban a rejoint John Legend, Alejandro Sanz, Angélique Kidjo et le Suginami Junior Chorus pour interpréter “Imagine” de John Lennon et Yoko Ono dans un arrangement de Hans Zimmer.

Dans un clip des coulisses d’Urban enregistrant sa performance, la star australienne a réfléchi à ce que “Imagine” signifie pour lui. “C’est une de ces chansons qui donne l’impression d’avoir toujours été là”, a-t-il déclaré. “C’est un peu comme un classique spirituel. C’est presque plus un hymne qu’une chanson.” Lorsqu’on lui a demandé quelles paroles lui distinguaient, Urban a plaisanté: “Juste celles entre le début et la fin.”

De nombreux chanteurs, dont John Legend et Keith Urban, ont interprété “Imagine” lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo. #TeamAustralie pic.twitter.com/EtyjtykUEK – JOE 🇦🇺 (@Joeontheloose) 23 juillet 2021

“C’est une chanson incroyable”, a-t-il déclaré. “Certaines des lignes d’une simplicité trompeuse, je pense. ‘Vous pouvez dire que je suis un rêveur.’ C’est une ligne extraordinaire et puissante qui me parle. La vraie définition de l’optimisme et de l’espoir dans cette ligne. Même si vous ne parlez pas anglais et que vous ne savez pas ce qui est dit… vous pouvez le sentir. Vous pouvez sentir cette chanson.”

Tellement excité de faire partie de la cérémonie d’ouverture des @Olympics de #Tokyo2020 !!!! Découvrez où regarder sur https://t.co/wBTZFHRAQS. #StrongerTogether #Olympics pic.twitter.com/J8gxThOX8F – Keith Urban (@KeithUrban) 23 juillet 2021

En plus de l’interprétation de 2021, “Imagine” a déjà bénéficié du traitement olympique lorsqu’un groupe de chanteurs coréens a également repris la chanson lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux de PyeongChang 2018. Il a également été interprété par une chorale d’enfants pour clôturer les Jeux olympiques de Londres en 2012, Peter Gabriel l’a chanté aux Jeux olympiques de Turin en 2006 et Stevie Wonder l’a interprété en 1996 aux Jeux d’Atlanta.

Vendredi matin, Ono a tweeté une photo d’elle et de Lennon et a écrit : “John et moi étions tous les deux des artistes et nous vivions ensemble, alors nous nous sommes inspirés l’un de l’autre. La chanson ‘Imagine’ incarnait ce que nous croyions ensemble à l’époque. John et J’ai rencontré – il vient de l’Ouest et je viens de l’Est – et nous sommes toujours ensemble.”

Après la performance de 2021 diffusée lors de la cérémonie de vendredi, un certain nombre de personnes sur Twitter l’ont comparée à la tristement célèbre vidéo “Imagine” de Gal Gadot de l’année dernière, dans laquelle elle a recruté un certain nombre de célébrités pour chanter la chanson au début de la pandémie.