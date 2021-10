Dans la troisième vidéo, on entend Kejriwal dire qu’il se demande si ce pays aurait été développé si Jawaharlal Nehru avait construit un temple à la place de la Steel Authority of India.

La visite à Ayodhya du ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, qui l’a vu offrir des prières dans divers temples, a fait l’objet aujourd’hui d’une vive attaque du Bharatiya Janata Party (BJP) pour ses remarques passées concernant le temple Ram à Ayodhya. Le BJP a partagé aujourd’hui les anciennes vidéos d’Arvind Kejriwal dans lesquelles le chef du parti Aam Aadmi critique le parti du safran pour avoir utilisé Ram Mandir comme planche de sondage.

Partageant la vidéo sur Twitter, le porte-parole du BJP, Sambit Patra, a déclaré: « Aujourd’hui, Kejriwal ji a blessé son » Nani « … pas seulement Nani… même Jawaharlal Nehru serait également contrarié… Il n’est pas juste de manquer de respect aux aînés comme ce » Sir ji » ! «

जी ने अपनी “नानी” ठेस पहुँचाया है ..सिर्फ़ नानी ही नहीं ..जवाहरलाल नेहरू भी नाराज़ होंगे …बड़े-बुजुर्गों का ऐसा असम्मान करना “Sir Ji”! pic.twitter.com/EQ3QqWQJo4 – Sambit Patra (@sambitswaraj) 26 octobre 2021

Patra a fait ces remarques en référence au vieux discours de Kejriwal dans lequel il avait cité sa grand-mère maternelle disant que son « bélier » ne pouvait pas résider dans un temple construit après la démolition d’une mosquée.

« Quand la mosquée de Babari a été démolie, j’ai demandé à ma Nani que vous seriez très heureux, maintenant le temple de votre Seigneur Ram sera construit, puis elle a dit que son Ram ne peut pas résider dans un temple construit en démolissant une mosquée », Arvind Kejriwal peut être entendu dire dans la vidéo.

Dans une autre vidéo, Kejriwal avait déclaré : « À maintes reprises, le BJP a commencé à dire depuis un mois que ‘Mandir Wahin Banayenge’ (Nous construirons le temple là-bas), et quand nous avons demandé quand ils le construiraient, ils ont dit , ne dira pas la date mais répète tous les cinq ans ce Mandir Wahi Banayenge.

Dans la troisième vidéo, on entend Kejriwal dire qu’il se demande si ce pays aurait été développé si Jawaharlal Nehru avait construit un temple à la place de la Steel Authority of India.

De nombreux dirigeants de l’AAP, dont le député CM Manish Sisodia et le député Sanjay Singh, ont, dans le passé, critiqué le BJP pour avoir soulevé la question du temple de Ram avant les élections. En décembre 2018, Manish Sisodia avait conseillé de construire une université à Ayodhya au lieu du temple Ram.

Les dirigeants de l’AAP ont visité Ayodhya avant les élections de l’Assemblée de l’Uttar Pradesh qui doivent avoir lieu l’année prochaine. Les visites au temple de Kejriwal ont été considérées comme une tentative du parti de flirter avec un doux Hindutva, par opposition à l’inclinaison de gauche du parti et de ses principaux dirigeants dans un passé récent. Le parti marquera ses débuts aux élections de l’UP après sa performance exceptionnelle aux élections dans la capitale nationale.

