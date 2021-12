Kejriwal écrit au PM sur le conseil aux NEET ; dit que les médecins devraient être dans les hôpitaux et non dans les rues

Dans sa lettre, il a également exhorté le Premier ministre à veiller à ce que le processus de conseil NEET-PG soit accéléré.

Au milieu des protestations en cours des médecins résidents à Delhi, le ministre en chef Arvind Kejriwal a écrit mardi au Premier ministre Narendra Modi pour rechercher des moyens de « résoudre personnellement » le problème, car il a affirmé que les médecins devraient être dans les hôpitaux et non dans les rues, lorsque les cas de coronavirus sont à la hausse. Dans sa lettre, il a également exhorté le Premier ministre à veiller à ce que le processus de conseil NEET-PG soit accéléré.

« D’une part, la variante Omicon du coronavirus se propage à une vitesse alarmante, de l’autre, les médecins des hôpitaux du gouvernement central de Delhi sont en grève », a déclaré Kejriwal dans la lettre. Dans un tweet, il a partagé une copie de la lettre, et a également écrit sur Twitter : « Nous condamnons fermement les brutalités policières infligées aux médecins. Le Premier ministre doit bientôt accepter leurs demandes. Intensifiant leur agitation face au retard des conseils NEET-PG 2021, les médecins résidents à Delhi se sont rassemblés mardi en grand nombre dans les locaux de l’hôpital Safdarjung géré par le centre, alors même que des policiers étaient déployés pour assurer le maintien de l’ordre public.

Leur manifestation, un jour plus tôt, avait pris une tournure dramatique, alors que des médecins et des policiers s’étaient affrontés dans les rues, les deux parties affirmant que plusieurs personnes avaient été blessées dans la mêlée qui s’ensuivit. De plus, plus tard dans la journée de mardi, le ministre de la Santé de l’Union Mansukh Mandaviya a tenu une réunion avec une délégation de médecins résidents protestataires et les a exhortés à annuler leur grève pour retarder le conseil aux NEET PG dans l’intérêt plus large du public.

Dans sa lettre, Kejriwal a déclaré que les médecins étaient en grève depuis plusieurs jours et qu’ils ont servi pendant la pandémie en risquant leur vie, et a exhorté le Premier ministre à « résoudre personnellement le problème au plus tôt ». encore. Les médecins devraient être dans les hôpitaux, pas dans la rue », a-t-il écrit.

Cependant, la police a nié lundi toute allégation de lathicharge ou d’utilisation de langage abusif de leur part, et a déclaré que 12 manifestants avaient été arrêtés et libérés plus tard. Kejriwal dans sa lettre a déclaré que ce sont les mêmes médecins qui ont traité les patients de Covid au cours de la dernière un an et demi, sans se soucier de leur propre vie pendant la pandémie.

Il a ajouté que de nombreux médecins ont perdu la vie à cause du virus mortel, mais qu’ils ont continué à travailler sans relâche et n’ont pas négligé leur devoir. Les médecins résidents de nombreux grands hôpitaux publics comme Safdarjung, Ram Manohar Lohia sont en grève depuis un mois en raison au report répété du conseil NEET-PG.

C’est un sujet de profond désespoir que même après leur lutte persistante, les demandes de ces médecins résidents n’aient pas été entendues par le gouvernement central, a-t-il ajouté. la police s’est comportée violemment et les a harcelés », a affirmé le ministre en chef.

« Le retard dans le conseil NEET-PG affecte non seulement l’avenir de ces médecins, mais en même temps provoque également une pénurie de médecins dans les hôpitaux. Le fardeau pour le reste des médecins augmente également à cause de cela. Je demande au gouvernement central de proposer des conseils NEET-PG dès que possible », a ajouté Kejriwal.

