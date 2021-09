Keke Palmer dit “Désolé pour cet homme” après que le chef du gala du Met défend le menu

Désolé pour ce chef.

Kéké palmer offre sa tristement célèbre phrase d’excuses au chef du Met Gala Marcus Samuelsson après que ses commentaires sur la nourriture de l’événement soient devenus viraux. L’actrice de The Hustlers, qui a animé cette année le livestream de Vogue sur le tapis rouge lors de l’événement avant-gardiste, a partagé une photo de son assiette sur Instagram Stories le lundi 7 septembre. 13 avec la légende : “C’est pourquoi ils ne vous montrent pas la nourriture. Je suis juste en train de jouer.”

La photo – qui montrait un petit nombre de champignons rôtis, une salade de tomates avec du maïs et des tranches de courgettes dans l’assiette de Keke – a rapidement fait sourciller. Une personne sur Twitter, citant le prix d’entrée signalé, a écrit: “Un animateur du Met Gala, Keke Palmer, a partagé la nourriture qu’ils servent et je suis choqué. C’est ce que vous rapporte 30 000 $ ????”

Quant au chef de l’événement, Marcus, qui a remporté le Top Chef Masters de Bravo en 2010 et a joué dans de nombreuses émissions de Food Network, dont Chopped, Beat Bobby Flay et The Kitchen, a déclaré à TMZ que malgré les discussions en ligne, ses trois repas étaient « délicieux » et les commentaires que j’ai reçus étaient « incroyables ».