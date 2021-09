Keke Palmer, Lil Nas X et d’autres stars partagent un aperçu du gala du Met

in

Lil Nas X s’amuse autant à l’intérieur du Met Gala 2021 que sur le tapis rouge très médiatisé de l’événement.

Après que le monde ait regardé les invités de la liste A se frayer un chemin vers l’événement très attendu de New York le lundi 7 septembre. Le 13 décembre, un certain nombre de stars ont tenu leurs fans au courant de certains faits saillants en partageant des vidéos et des séquences sur les réseaux sociaux.

Parmi les photos partagées, il y en avait une de Lil Nas X, qui a écrasé son entrée plus tôt dans la journée avec trois incroyables looks Versace, dont un qui rappelait aux fans le C-3PO préféré de Star Wars. Dans le selfie en coulisse, le rappeur a posé dans ce qui semblait être une salle de bain publique avec des stars telles que Pete davidson, P’tit Uzi Vert et Jack Harlow.

“Rotation émoussée de rêve”, a écrit Lil Nas X à propos de la photo. De plus, il a partagé une photo sauvage de lui-même en train de traîner avec Billie Eilish, qui avait canalisé Marilyn Monroe sur le tapis.