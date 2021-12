Keke Palmer révèle son goûter coupable avant la première de « Foodtastic » (exclusif)

KeKe Palmer est connue pour son jeu d’acteur stellaire, mais si vous lui demandez quelle est sa passion ultime, c’est la nourriture. Le gastronome qui se décrit lui-même dit que c’était une évidence de participer à la nouvelle série de compétitions culinaires Disney + Foodtastic. Palmer est productrice exécutive de l’émission, qui sera disponible en streaming le 15 décembre. Elle est également l’animatrice. L’émission suit des cuisiniers et des artistes pâtissiers dotés de différentes compétences dans le monde culinaire, alors qu’ils sont chargés de créer des sculptures culinaires basées sur différentes adresses IP de Disney. Alors que Palmer admet en plaisantant qu’elle a été écrasée d’apprendre qu’elle ne serait pas en mesure de goûter la nourriture, elle est repartie impressionnée par ce que chaque artiste a pu offrir.

« J’ai été très époustouflée quand j’ai réalisé que c’était même une chose que les gens faisaient », a-t-elle déclaré à Pop Culture dans une récente interview à propos de Foodtastic. « Et puis, en plus de cela, il y avait aussi l’aspect de l’émission où je peux faire ces interstitiels qui amènent en quelque sorte nos concurrents dans l’arc narratif des différentes IP de Disney autour desquelles ils vont créer de l’art. Donc le fait que j’allais aussi pouvoir faire des sketchs et jouer différents personnages, du monde de tous ces différents… Pirates des Caraïbes, Star Wars, La Belle et la Bête… c’était comme, ‘Oh mon Dieu, maintenant c’est beaucoup, c’est moi, mon nom est écrit partout. Je dois en faire partie.' »

Lors de l’exposition, Palmer a pu voir des sculptures faites de tout, des fruits à la glace, et a tout assimilé. Bien que Palmer aime tout ce qui concerne la nourriture, elle a une chose sans laquelle elle ne peut pas vivre. « L’un de mes principaux plaisirs coupables, je le ferais littéralement envoyer par Uber à la maison au hasard, ce sont les biscuits snickerdoodle », a-t-elle déclaré. « J’adore les cookies snickerdoodle. Ils me font littéralement sentir comme mon enfance ou quelque chose du genre. Je ne sais pas comment l’expliquer.

Mais il y a certaines choses qui peuvent se transmettre. « Dernièrement, j’ai réalisé que j’avais une très grande sensibilité au gluten », a-t-elle déclaré. « Je veux donc absolument essayer de rester à l’écart de beaucoup de choses qui impliquent cela. Parce que cela change définitivement mon humeur et la façon dont je me sens. C’est fou à mesure que nous vieillissons, ce que nous découvrons sur nous-mêmes, et notre santé et des trucs comme ça . Il n’y a pas beaucoup d’aliments auxquels je dirai vraiment non, peut-être l’anguille. »