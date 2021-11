Keke Palmer s’associe à Old Navy pour célébrer les Fêtes

E ! : Qu’est-ce que tu aimes dans le shopping chez Old Navy ?

KP : Ce sont les couleurs et les motifs pour moi et aussi le très, très bon prix, et je dois être honnête avec vous. Ils ont toujours de très bonnes affaires, très abordables, ce qui, je pense, est toujours la chose et surtout en ces temps où nous sommes en ce moment. Nous voulons pouvoir avoir des choses de bonne qualité qui ne vont pas nous casser les poches.

E ! : Pourquoi avez-vous fait équipe avec Old Navy pour la campagne ALL-DAYS ?

KP : Je pense que c’est une marque très américaine dans tous les sens que j’ai l’impression de représenter. C’est inclusif, célébrant toutes les différentes cultures et confessions. Pour moi, c’est ce que je ressens quand je pense être américain. J’ai l’impression qu’Old Navy a toujours été une bonne représentation de cela et cette année n’est pas différente en ce qui concerne les vacances. Nous célébrons tous les peuples dans toutes les traditions.

Cette campagne est tout à fait conforme à ce qu’a toujours été Old Navy. Je regardais même une publicité Old Navy de 2003 avec Petite Kim. Old Navy a fait cela, en essayant de faire savoir à tout le monde que « tout le monde est le bienvenu ici », et c’est important.

Un fait amusant vraiment cool hors caméra est que tout le monde qui a été en charge est une femme, littéralement la réalisatrice, toutes les personnes qui travaillent pour l’agence, les clients, tout le monde. Alors, c’est vraiment sympa. Si vous y réfléchissez, c’est une grande entreprise. Ceci est une grosse affaire. Voir des femmes à ces postes, c’est définitivement représentatif de l’évolution qui se passe et nous continuons d’essayer de grandir en tant que société.

E ! : Quelle paire de jammies est votre préférée ?

KP : J’en ai deux. L’un est la combinaison complète de couleur arc-en-ciel. L’autre est un deux pièces rouge et vert que j’ai.