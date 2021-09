Keke Palmer Stans, la nouvelle boisson de Bella Hadid et plus

L’heure du thé rattrape tout ce qu’ils ont manqué des VMA et du Met Gala, y compris Timothee Chalamet et Frank Ocean en train de se moquer de Keke Palmer (1:00). Britney Spears est fiancée à son petit ami, Asghari, et Octavia Spencer veut qu’ils obtiennent un contrat de mariage (13:55). Le mode Cringe de cette semaine est Mamma Mia : Here We Go Again (20:21), et allez-vous essayer la nouvelle gamme de boissons « euphoriques » de Bella Hadid (44:53) ?

Hôtes : Liz Kelly, Kate Halliwell et Amelia Wedemeyer

Producteur : Kaya McMullen

