Keke Palmer sur l’hébergement du Met Ball Livestream – WWD

Keke Palmer est un pro pour jongler avec tout ça. L’actrice, musicienne, activiste et animatrice de télévision de 28 ans était assise de bonne heure dimanche matin à l’émission de Tory Burch, venant d’arriver de Los Angeles, où elle tournait.

“C’est un voyage rapide pour moi”, a déclaré Palmer, lors du buzz d’avant-spectacle du spectacle Mercer Street de Burch. « Je ne sais pas comment [I fit it in], je pense que je dis juste une prière et que je fais de la méditation et que je m’assure de me frayer un chemin. Je travaille actuellement sur un film de Jordan Peele. Alors j’ai juste pris l’avion, passé en revue mes affaires et je serai bientôt au Met.

Palmer a été sollicitée aux côtés d’Ilana Glazer pour animer le livestream de cette année pour le Met Ball, qui marquera également sa première participation à l’événement.

« Je suis très excité de faire quelque chose, tu sais ? Il s’agit de la toute première diffusion en direct. Ilana est incroyable. C’est exitant; ça va être un bon moment. Nous allons parler à tout le monde, voir les looks, ça va être bien. »

Alors à quoi doit-on s’attendre ? “Vous me connaissez, je vais toujours être un peu drôle – et Ilana est de la même manière. Donc ça va certainement être amusant. Beaucoup de personnalité et juste du bon temps », a déclaré Palmer. “Je pense que c’est ce dont nous avons besoin, cette énergie, surtout après tout.”

Elle est très excitée de voir Rihanna franchir les étapes du Met. « Ces derniers temps, nous la voyons davantage. Elle était un peu absente et n’était pas vraiment là-bas et j’ai l’impression que cette année, elle a recommencé à revenir, donc je suis impatient de voir ce qu’elle va nous apporter au Met.

Palmer a été rejoint au premier rang par Mindy Kaling, Emily Ratajkowski, Gemma Chan, Rashid Johnson, Chloe Fineman, Chase Sui Wonders et Karen Elson, qui ont noté que cette semaine de la mode avait été “très mouvementée”, malgré les appels à une approche plus calme de la calendrier pendant que l’industrie était en lock-out.

«Cela a été un rappel de la façon dont les choses étaient avant COVID-19. Je ne sais pas si c’est… Je suis heureux d’être ici, disons-le ainsi », a déclaré Elson. «Je fais grâce à tout le monde cette saison. Nous essayons tous vraiment de récupérer l’entreprise. Et c’est très difficile, et je suis reconnaissant que les gens se fassent vacciner et subissent des tests COVID-19 et tout ça. »