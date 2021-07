in

Les pertes de dernière minute dans l’équipe américaine pour le Jeux Olympiques de Tokyo 2021 Ils ont forcé Gregg Popovich à chercher des solutions imaginatives et l’un d’eux a été de convoquer JaVale McGee et Keldon Johnson. Le jeune joueur des San Antonio Spurs a fait ses preuves lors du match contre l’Espagne, marquant 15 points au cours des 17 minutes jouées, et montrant une énorme capacité d’adaptation au jeu de la Dream Team.