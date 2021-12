Kelechi Iheanacho appelle les participants à la Coupe d’Afrique des Nations à montrer à quel point c’est « extraordinaire » alors que Simon Jordan conteste les affirmations d’Ian Wright selon lesquelles la couverture médiatique du tournoi est « teintée de racisme »

Kelechi Iheanacho a appelé tous les joueurs des équipes participantes à la Coupe d’Afrique des Nations de cette année à montrer au reste du monde à quel point le football est formidable sur le continent.

La préparation du tournoi, qui débutera le 9 janvier, verra un certain nombre d’équipes de Premier League et d’autres grandes ligues européennes perdre des joueurs clés au milieu de la saison nationale.

Liverpool devrait ressentir les effets de la CAN, Sadio Mane et Mohamed Salah devant représenter respectivement le Sénégal et l’Egypte

Cela a conduit à des questions quant à savoir si les joueurs continueront à jouer pour leur club au lieu de leur pays avec la star de Watford Emmanuel Dennis un doute signalé pour représenter le Nigeria au tournoi.

Pendant ce temps, l’ancien attaquant de West Ham Sebastian Haller a réagi à un journaliste lui demandant s’il choisirait l’Ajax pour représenter la Côte d’Ivoire, suggérant que les joueurs des pays européens ne se poseraient pas de questions comme celle-ci.

Les questions posées aux joueurs africains ne correspondent pas à la légende d’Arsenal Ian Wright, qui pense que la nature de l’interrogatoire est « complètement teintée de racisme ».

« Y a-t-il jamais un tournoi plus irrespectueux que la Coupe d’Afrique des Nations ? » Wright a déclaré sur Instagram.

Wright a reçu des éloges pour ces commentaires, notamment de la part de l’icône camerounaise Samuel Eto’o

Concernant la couverture médiatique autour de la CAN, il a ajouté : « Il n’y a pas de plus grand honneur que de représenter votre pays. La couverture est complètement teintée de racisme.

« Nous avons joué nos Euros [Euro 2020] dans dix pays au milieu d’une pandémie et il n’y a aucun problème du tout. Mais le Cameroun, seul pays hôte d’un tournoi, pose problème.

« On demande à des joueurs s’ils honoreront les convocations de leurs équipes nationales. Imaginez s’il s’agissait d’un joueur anglais représentant les Trois Lions. Pouvez-vous imaginer la fureur?

Iheanacho, qui doit représenter le Nigeria au Cameroun, pense que c’est une opportunité pour toutes les nations de montrer au monde ce qu’elles peuvent faire.

Iheanacho a 38 sélections pour le Nigeria, qui a fait les demi-finales de la dernière CAN en 2019

Il a déclaré à talkSPORT: « Nous devons continuer à faire ce que nous faisons et faire de notre mieux et continuer à montrer au monde que l’Afrique mérite plus et qu’il y a plus d’opportunités pour les bons footballeurs là-bas.

« Notre compétition doit également être examinée, mais je pense que nous devons prouver avec notre jeu que notre compétition est sous-estimée en faisant des choses extraordinaires sur le terrain, en marquant des buts, en jouant très bien, alors quand nous le ferons, cela parlera pour lui-même.

Mais Simon Jordan a contesté les affirmations de Wright et a insisté sur le fait que ces questions sont simplement posées car la CAN 2021 se déroule au milieu de la saison nationale et non en été.

Jordan a reproché à Wright sa critique de la couverture de la CAN

Il a déclaré à propos de White and Jordan : « Le racisme est un sujet qui doit être traité et lorsque le racisme se produit, il doit être traité et doit être écrasé et la plupart des personnes sensées voudraient le voir et le voir se manifester.

« Lorsque vous commencez à entendre des gens comme Ian Wright faire des ouvertures et des observations sur les tournois qui sont teintés ou les réponses des gens aux joueurs qui partent pour jouer dans un tournoi qui se déroule au milieu d’une saison – vous ne comparez pas et ne contrastez pas correctement, Ian.

« Vous essayez de faire valoir un point sur un sujet très sensible et ce que vous faites en faisant des points comme celui-ci, c’est de discréditer l’idée de racisme là où elle existe légitimement et doit être supprimée.

« Un tournoi joué au milieu d’une saison, comparez-le au Championnat d’Europe en été, lorsque les joueurs ne se font pas exiger des choses de la part de leurs payeurs nationaux.

« Comparer la Coupe du monde [in 2022] – ok on sait que c’est en novembre mais la saison est écourtée. Si la Coupe d’Afrique des Nations veut entamer des négociations avec la Premier League et les ligues du monde entier pour pouvoir réduire leurs ligues, elles peuvent avoir cette conversation.

