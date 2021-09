Kelechi Iheanacho empêché d’entrer en Pologne en raison d’une “documentation insuffisante” et exclu du match de Leicester en Ligue Europa contre Legia Varsovie

in

L’attaquant de Leicester City Kelechi Iheanacho s’est vu refuser l’entrée en Pologne et manquera le match crucial du club en Ligue Europa jeudi.

Le contrôle des frontières polonais a refusé l’entrée de l’attaquant nigérian après un problème avec ses papiers.

Iheanacho ne sera pas disponible pour jouer en Ligue Europa

Iheanacho ne sera pas disponible pour les Foxes dans leur match de Ligue Europa

C’est un coup dur pour le manager Brendan Rodgers qui ne pourra pas faire appel à son meilleur buteur de la saison dernière pour le match avec Legia Varsovie, qui est en direct sur talkSPORT 2.

Ses 19 buts la saison dernière ont permis aux Foxes de participer à la compétition de deuxième niveau en Europe.

Le patron de Leicester, Rodgers, a déclaré: «Nous avons eu un problème avec Kelechi. Ses papiers d’entrée dans le pays n’étaient pas suffisants, il n’a donc pas pu voyager. Il sera indisponible pour le match.

« Les papiers ne lui permettaient pas d’entrer dans le pays. Nous devrons y réfléchir à notre retour.

Jonny Evans n’a pas voyagé, tandis que Wilfred Ndidi est interdit.

Le Legia est en tête du Groupe C après avoir battu le Spartak Moscou 1-0 lors de son match d’ouverture tandis que Leicester a perdu une avance de 2-0 pour faire match nul 2-2 avec Napoli.

Rodgers sera sans Iheanacho pour le voyage en Pologne

«Ils ont eu un résultat fantastique lors du dernier match. Ils sont très bien organisés, les joueurs sont très engagés et en contre-attaque ils peuvent nous poser des problèmes », a déclaré Rodgers lors d’une conférence de presse.

“Au cours du dernier match et demi, nous avons été plus comme nous-mêmes dans notre football, alors j’espère que nous pourrons apporter cela au Legia et leur rendre la tâche vraiment difficile.

« Vous voyagez pour jouer dans de grands stades devant des supporters passionnés. Ce devrait être un grand match dans une bonne ambiance, et c’est quelque chose que vous devez toujours gérer à l’extérieur en Europe.

«Ce fut une expérience formidable et nous voulons continuer à y parvenir. C’est une ambition pour nous de continuer à jouer à ce niveau. Vous devez le mériter et c’est, espérons-le, quelque chose que nous pourrons continuer à faire au cours des prochaines années. »

