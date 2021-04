Kelechi Iheanacho frappe pour couler Southampton et envoyer Leicester en route pour la première finale de la FA Cup en cinquante-deux ans

Leicester City a disputé sa première finale de la FA Cup depuis 1969 alors que la frappe de Kelechi Iheanacho a assuré une victoire 1-0 sur Southampton à Wembley.

La série stupéfiante du Nigérian s’est poursuivie alors qu’il avait marqué dix buts lors de ses sept derniers matches pour réserver une place aux Foxes en finale contre Chelsea le mois prochain.

C’était le dixième but qu’Iheanacho a marqué lors de ses sept derniers matchs

La brillante course de forme d’Iheanacho s’est poursuivie

Leicester a ouvert le score à la 55e minute lorsque le mouvement de Jamie Vardy sur le flanc a laissé Jan Bednarek à la traîne dans ce sillage, le vétéran croisant pour Iheanacho pour échapper à un tir terrible.

Mais le ballon a rebondi gentiment sur Vestergaard et l’attaquant en forme ne s’est pas trompé avec le rebond.

Southampton a fait de son mieux pour trouver un égaliseur, mais a finalement trouvé que la défense des Foxes était trop déterminée pour s’effondrer.

Ceci est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

