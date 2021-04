Kelechi Iheanacho se comporte mieux que Harry Kane, Mohamed Salah et Jesse Lingard en 2021 et devrait renvoyer Leicester en Ligue des champions

Kelechi Iheanacho a pris vie en 2021 et aide la candidature de Leicester City à la qualification pour la Ligue des champions à rester sur la bonne voie.

Alors que la forme de Jamie Vardy plongeait, l’attaquant nigérian est venu reprendre là où son coéquipier s’était arrêté, de manière mortelle.

Iheanacho a marqué son 16e but de la saison contre West Brom cette semaine

Cela ne devrait pas être une surprise qu’Iheanacho, 24 ans, affiche les incroyables chiffres de buts qu’il est.

Cette forme a toujours été dans son casier, il lui a juste fallu un peu plus de temps que prévu pour avoir un impact total au King Power.

Il a marqué 14 buts dans toutes les compétitions nationales depuis le début de l’année – le plus grand nombre de joueurs de Premier League.

Oubliez Harry Kane, Mohamed Salah ou même Jesse Lingard en forme, Iheanacho frappe le fond des filets comme un homme possédé – et il est nécessaire que Vardy n’en obtienne que deux en même temps.

Iheanacho est dans une forme inspirante pour Leicester

L’inclinaison des quatre premiers des Foxes aurait pu s’effondrer sur elle-même avec les buts de leur talisman se tarissant, mais l’ancien homme de Man City, qui a coûté 25 millions de livres sterling, a soutenu ses coéquipiers sur ses épaules.

Leicester occupe désormais la troisième place du classement de la Premier League avec cinq matchs à jouer et a un écart de sept points entre eux et West Ham, cinquième.

Ils ne peuvent sûrement pas manquer un endroit comme ils l’ont fait la saison dernière?

PL étoiles avec le plus de buts nationaux en 2021

Kelechi Iheanacho – 14 Harry Kane – 13 Ilkay Gundogan – 11 Mohamed Salah – 10 Jesse Lingard – 9 Matheus Pereira – 9

Avant de déménager à Leicester, Iheanacho avait déjà une réputation florissante en Premier League.

Il avait rejoint un groupe d’élite de joueurs qui avaient marqué 10 buts dans la compétition avant l’âge de 20 ans.

Iheanacho a été si prolifique en tant que super-sous pour Man City qu’il a marqué ces dix buts en seulement 30 apparitions – le faisant en moins de temps que Ryan Giggs, Wayne Rooney, Raheem Sterling et Jermain Defoe.

Au cours de la saison 2015/16, il avait le meilleur ratio de buts par minute de tous les joueurs, en moyenne un toutes les 93,9 minutes.

Il allait toujours être difficile pour lui de dépasser Sergio Aguero, donc un transfert à Leicester en 2017 n’était pas une surprise.

Mais il n’a pas pu faire son chemin dans l’équipe en tant que régulier avec seulement 16 départs lors de ses deux premières campagnes.

Vardy a pris une banquette arrière alors que ses coéquipiers claquent les buts à la maison

La saison dernière, il a réussi 12 et huit matches de remplacement, le montant exact dont il dispose cette fois.

En 2019/20, il a marqué cinq buts et trois passes décisives, mais cette campagne, il a marqué 10 buts et une passe, tout en obtenant trois de chaque en Europa League.

Et à en juger par sa forme actuelle, nous ne pensons pas qu’il va s’arrêter de si tôt.

Son patron, Brendan Rodgets, n’a jamais douté du talent d’Iheanacho mais attribue sa résurgence à la propre croyance du joueur en lui-même.

“C’est croire au talent, c’est clairement un talent”, a déclaré Rodgers après la victoire 2-1 de lundi sur Palace.

«Je pense que c’est une excellente comparaison si vous regardez ce match au Crystal Palace aux alentours de Noël. Il a raté un penalty, sa confiance n’était pas au plus haut niveau. Mais vous regardez quelques mois maintenant en avril et c’est un joueur différent, avec la forme dans laquelle il est, la qualité qu’il a.

«Il a le talent et il en a l’opportunité maintenant. Nous avons joué un système différent, ce qui signifie qu’il est plus présent dans les jeux, et il était toujours efficace, mais n’a jamais tout à fait réussi.

«Nous avons évidemment dû concevoir l’équipe en fonction des blessures que nous avions, un peu de bon sens, en mettant des joueurs offensifs, et il est venu et a été absolument incroyable.