Kell Brook dit qu’il a SIGNÉ le combat d’Amir Khan et attend juste que son rival fasse de même afin de finaliser ce qu’il appelle « le plus grand combat de la boxe britannique »

Kell Brook a révélé qu’il avait maintenant signé pour combattre Amir Khan ensuite et a déclaré qu’il attendait juste que son ancien rival fasse de même.

Après des années de négociations infructueuses et de bavardages remontant à près d’une décennie, le couple est plus proche que jamais de la finalisation d’un accord pour se battre en 2022.

Khan était un champion des super-légers puis des poids welters

Au début, Brook était un concurrent poids welter en hausse à l’époque où Khan était champion dans la catégorie de poids ci-dessous.

Khan a été détrôné et a rejoint son compatriote britannique à 147 livres.

Brook a ensuite remporté son titre mondial fin 2014 et ils semblaient destinés à se rencontrer dans un super combat britannique.

Cependant, malgré plusieurs tentatives au cours des années qui ont suivi, le concours n’a jamais abouti.

Maintenant, les deux hommes ont été arrêtés à plusieurs reprises par d’autres adversaires et semblent approcher de la fin de leur carrière.

En tant que tels, ils reconnaissent tous les deux que c’est leur dernière chance de s’affronter.

Brook est devenu champion du monde IBF chez les poids welters

Faisant le point sur les pourparlers en cours, Brook a déclaré à iFL TV : « J’ai signé ma part du combat.

«Il a juste besoin de se manifester et de signer sa part et nous avons le plus gros combat de la boxe britannique.

« Nous avons signé notre bit. Mais écoutez, nous n’avons pas besoin de nous en cacher.

« Tout le monde sait que ce combat doit avoir lieu.

« Il a crié mon nom, je ne suis pas vraiment venu devant les caméras, c’est lui qui crie mon nom en disant qu’il le veut.

« J’ai fait mon truc, voyons s’il fait son truc et nous avons le plus gros combat de la boxe britannique. »